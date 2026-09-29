Αναστάτωση επικρατεί στη βορειοδυτική Ελβετία μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Νεσατέλ, αφήνοντας πίσω της συνολικά τέσσερις τραυματίες. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της τοπικής αστυνομίας του καντονιού, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.



Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εντατικές έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική ανατίναξη στο κτίριο.

Une importante opération de police est en cours ce mardi à la suite d'une explosion dans un immeuble à Neuchâtel, rue des Fahys. La police cantonale évoque une situation «assez grave». https://t.co/AjKMEPdIPm — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) September 29, 2026

«Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ένας από τους οποίους σοβαρά, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο», ανέφερε ο Ζορζ Αντρέ Λουζουέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεσατέλ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Arcinfo.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Η συνοικία ωστόσο παρέμενε αποκλεισμένη μέχρι το απόγευμα.

Une personne se trouve dans un état critique après le sinistre survenu mardi dans le chef-lieu du canton. Les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité autour du bâtiment touché

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Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.