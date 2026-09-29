Στιγμές αγωνίας έζησαν 19 επισκέπτες σε λούνα παρκ του Τέξας, όταν το νέο εντυπωσιακό τρενάκι Circuit Breaker του λούνα παρκ COTALAND σταμάτησε, ενώ βρισκόταν σχεδόν σε κατακόρυφη θέση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του πρώτου μεγάλου Σαββατοκύριακου λειτουργίας του πάρκου στο Όστιν, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media να καταγράφουν το τρενάκι ακινητοποιημένο σε ύψος αρκετών μέτρων και τους επιβάτες να κοιτούν έκπληκτοι τι έχει συμβεί.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται ένας επιβάτης να λέει: «Θεέ μου, κολλήσαμε. Δεν μπορεί», ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καθησυχάζει τους φίλους του λέγοντας πως είναι καλά, απλώς το τρενάκι έχει σταματήσει.

Έμειναν περίπου εννέα λεπτά στη θέση τους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του COTALAND, οι επιβάτες παρέμειναν κανονικά ασφαλισμένοι στις θέσεις τους για περίπου εννέα λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το τρενάκι στη συνέχεια επέστρεψε σε οριζόντια θέση και το προσωπικό του πάρκου προχώρησε στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο παιχνίδι χρειάστηκε να περπατήσουν πάνω στην πίστα, κρατώντας τις προστατευτικές μπάρες, ώστε να φτάσουν στο σημείο εξόδου.

Το πάρκο ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και κανείς δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Το πάρκο: «Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας»

Το COTALAND εξήγησε ότι το Circuit Breaker διαθέτει πολλαπλούς αισθητήρες και μηχανισμούς ασφαλείας που παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία του.

Όπως ανέφερε η διοίκηση του πάρκου, όταν κάποια από τις απαιτούμενες συνθήκες δεν πληρείται, το σύστημα σταματά αυτόματα τη διαδρομή ώστε να προστατευτούν οι επιβάτες.

«Οι περιστασιακές διακοπές λειτουργίας αποτελούν φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας σύγχρονων τρενάκιων αναψυχής», ανέφερε το COTALAND, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες ασφαλείας ακολουθήθηκαν κανονικά.

Δεύτερο σταμάτημα την επόμενη ημέρα

Το περιστατικό προκάλεσε επιπλέον συζητήσεις, καθώς το ίδιο τρενάκι παρουσίασε και δεύτερη σύντομη διακοπή λειτουργίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με το πάρκο, αυτή τη φορά το όχημα επανήλθε στην κανονική θέση του μέσα σε περίπου δύο λεπτά και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα.

Επιβάτης: «Έκαναν πολύ καλή δουλειά»

Παρά τον φόβο της στιγμής, ένας από τους επιβάτες δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ότι η αντιμετώπιση από το προσωπικό ήταν σωστή.

Όπως είπε, οι εργαζόμενοι του πάρκου χειρίστηκαν την κατάσταση με ασφάλεια, ενώ μετά το περιστατικό το COTALAND τού προσέφερε δώρα, εισιτήρια και άλλες παροχές ως ένδειξη απολογίας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, όταν το Circuit Breaker τέθηκε ξανά σε λειτουργία, επέστρεψε για να κάνει ξανά τη διαδρομή.

Το Circuit Breaker είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια του νέου πάρκου COTALAND, καθώς πρόκειται για ένα «tilt coaster», όπου το τμήμα της πίστας περιστρέφεται και τοποθετεί το τρένο σε σχεδόν κάθετη θέση πριν ξεκινήσει η πτώση.