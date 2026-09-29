Μια νέα, εφιαλτική για τον αντίπαλο τακτική μη επανδρωμένου πολέμου εφαρμόζουν οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονέτσκ. Στο πλαίσιο της ευρείας Επιχείρησης «Vivaldi» στην περιοχή του Λίμαν, το Κίεβο μετατρέπει παλαιά σοβιετικά οχήματα σε τηλεκατευθυνόμενα «αυτοκίνητα–ζόμπι» (zombie cars), τα οποία κινούνται αυτόνομα σε δύσβατα εδάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και πλήττουν τις ρωσικές θέσεις χωρίς την παρουσία οδηγού.

Η τακτική αυτή εξαλείφει τον κίνδυνο για τη ζωή των στρατιωτών, καθώς η απομακρυσμένη καθοδήγηση επιτρέπει στα οχήματα να μετατρέπονται σε φονικές κινούμενες βόμβες.



Σύμφωνα με τον διοικητή του 3ου Σώματος Στρατού, ταξίαρχο Αντρίι Μπιλέτσκι, οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ήδη ανακαταλάβει 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από την έναρξη της επιχείρησης, εκ των οποίων τα 51 τετραγωνικά χιλιόμετρα απελευθερώθηκαν στην πιο πρόσφατη φάση.

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν οι οικισμοί Νόβε, Ρίντκοντουμπ και Κατερινίβκα, ενώ ανακτήθηκε ο έλεγχος στις περιοχές Κάρπιβκα και Νοβομιχάιλιβκα, με περισσότερους από 250 Ρώσους στρατιώτες να συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι.

Ukraine’s 3rd Army Corps released footage from Operation Vivaldi showing heavy Gryphon bomber drones deploying kamikaze unmanned ground vehicles more than 10 km behind Russian lines. The tactic was developed by fighters of the NC13 strike UGV unit and implemented with support… pic.twitter.com/cevIomKKfd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

Η τεχνολογική υπεροχή των Ουκρανών δεν περιορίζεται στα επίγεια οχήματα. Στο ίδιο μέτωπο επιστρατεύονται βαριά βομβαρδιστικά drones που μεταφέρουν τα επίγεια ρομπότ «Hryphons» της μονάδας NC13 σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Ο αιφνιδιασμός των ρωσικών δυνάμεων είναι απόλυτος, καθώς τα συστήματα αυτά αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές, όπως τη ναρκοθέτηση πεδίων.



Μάλιστα, η χρήση των drones επιτρέπει την ολοκλήρωση εργασιών ναρκοθέτησης μέσα σε μόλις δύο νύχτες, όταν για την ίδια διαδικασία τα ανθρώπινα συνεργεία θα χρειάζονταν περίπου δύο εβδομάδες.

Η Επιχείρηση «Vivaldi» αναδεικνύει τη συνολική μεταστοιχείωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Ουκρανία.



Εναέρια και επίγεια ρομπότ, σε άμεσο συντονισμό με το πυροβολικό, τα τεθωρακισμένα και το πεζικό, δημιουργούν ασφαλείς διαδρόμους προέλασης, περιορίζοντας στο ελάχιστο την έκθεση των στρατιωτών στην πρώτη γραμμή του πυρός. Παρά την ουκρανική προέλαση στο βόρειο Ντονέτσκ, οι μάχες παραμένουν σφοδρές.

The Ukrainians have used Soviet-era BTR-60 armored vehicles by converting them into kamikaze ground drones. Specifically, the old eight-wheeled BTR-60 troop transport vehicles were stripped of their human crew and modified with remote robotic guidance systems, effectively pic.twitter.com/u8zDFdCT2j — Prime Minister Brandon_fella△ 🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@branaf0) September 28, 2026

Η Μόσχα συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση σε άλλα κομβικά σημεία της ανατολικής Ουκρανίας, μετατρέποντας το μέτωπο σε ένα πεδίο διαρκούς τεχνολογικής προσαρμογής, όπου τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα αναλαμβάνουν πλέον τον πρώτο ρόλο στην έκβαση των μαχών, σύμφωνα με την Daily Mail.