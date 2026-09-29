Μετά από 88 ημέρες κράτησης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο Τούρκος κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος, έχοντας προηγουμένως καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και επτά μηνών για δηλώσεις που έκανε σε παράσταση stand-up.

Η υπόθεση ξεκίνησε από υλικό της παράστασής του «Νεκρά Θάλασσα» και εξελίχθηκε σε μια δικαστική διαμάχη που έφερε στο επίκεντρο τα όρια μεταξύ πολιτικής σάτιρας, προσβολής και ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία.

Ο Γκιοκτάς παρέμεινε κρατούμενος στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Καράτεπε, στις φυλακές Ραιδεστού, πριν αφεθεί ελεύθερος μετά την καταδίκη του.

Η σύλληψη μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό

Ο κωμικός συνελήφθη στις 3 Ιουλίου, όταν επέστρεψε στην Τουρκία από ταξίδι στο εξωτερικό.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του για δηλώσεις που περιλαμβάνονταν στην παράστασή του, με την υπόθεση να οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για:

«δημόσια προσβολή του προέδρου»,

«δημόσια υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα μέσω του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών»,

«εξύμνηση του εγκλήματος και του δράστη».

Η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστή πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης, όπου είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω του ενδιαφέροντος που είχε προκαλέσει η υπόθεση.

Η υπεράσπιση: «Ήταν πολιτική σάτιρα, όχι προσβολή»

Στην απολογία του, ο Ντενίζ Γκιοκτάς υποστήριξε ότι οι επίμαχες αναφορές του αποτελούσαν μέρος της καλλιτεχνικής έκφρασης και της παράδοσης της πολιτικής σάτιρας.

Αναφερόμενος σε αστείο που περιείχε τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας» για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κωμικός υποστήριξε ότι επρόκειτο για πολιτικό σχόλιο και όχι για εξύβριση.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι επίσης πρόεδρος του ΑΚΡ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη χιουμοριστική κριτική της τέχνης της σάτιρας», ανέφερε κατά την υπεράσπισή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δεν αποτελεί προσωπική προσβολή αλλά πολιτικό όρο που χρησιμοποιείται στη δημόσια συζήτηση.

«Ο όρος δικτάτορας δεν είναι προσβολή, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Ένας άλλος κωμικός μπορεί να πει δημοκράτης και μπορεί να είναι ακόμα πιο αστείο από το αστείο μου», ανέφερε.

Η συζήτηση για τα όρια της κριτικής στην Τουρκία

Η υπόθεση του Ντενίζ Γκιοκτάς επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής σάτιρας στην Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δημόσιες αναφορές που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Ο κωμικός υποστήριξε ότι οι πολιτικοί πρέπει να μπορούν να δέχονται σκληρή κριτική, ιδιαίτερα όταν αυτή εκφράζεται μέσα από την τέχνη και τη σάτιρα.

Σύμφωνα με τη θέση του, οι νόμοι που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της προσβολής δεν έχουν αλλάξει, ωστόσο οι πολιτικοί έχουν γίνει περισσότερο εκτεθειμένοι στην κριτική λόγω της αυξημένης παρουσίας τους στη δημόσια ζωή.

Η υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού στην Τουρκία, καθώς συνδέεται με ένα ευρύτερο ερώτημα για τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, την καλλιτεχνική έκφραση και την κριτική απέναντι σε δημόσια πρόσωπα.

Η επιστροφή στη σκηνή μετά τη δικαστική περιπέτεια

Μετά την αποφυλάκισή του, η υπόθεση του Ντενίζ Γκιοκτάς παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των εντάσεων που μπορεί να προκαλέσει η πολιτική σάτιρα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο δημόσιο περιβάλλον.

Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά τα όρια της ελευθερίας έκφρασης και τον ρόλο της κωμωδίας ως μέσου σχολιασμού της εξουσίας.

Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορίες που αντιμετώπισε αφορούσαν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις της τουρκικής νομοθεσίας, με την τελική κρίση να ανήκει στα δικαστήρια.

Η υπόθεση, πάντως, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σάτιρα και στην ποινική αξιολόγηση δημόσιων δηλώσεων στην Τουρκία.