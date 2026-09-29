Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Έβαν Γκέρσκοβιτς, δήλωσε ότι κατάλαβε πως η Ρωσία τον είχε παγιδεύσει τη στιγμή που συνελήφθη από πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και κατηγορήθηκε για κατασκοπεία.

Στην πρώτη του συνέντευξη σε βρετανικό μέσο, ο Γκέρσκοβιτς μίλησε στο BBC για τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι είχε «παρασυρθεί σε παγίδα», όταν μασκοφόροι άνδρες περικύκλωσαν το 2023 το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν και τον συνέλαβαν.

«Δεν ανακρίνομαι, δεν βασανίζομαι… Κατηγορούμαι για κατασκοπεία», είπε, περιγράφοντας μάλιστα ένα αίσθημα ανακούφισης. «Με έστησαν και κατασκεύασαν αυτή την υπόθεση ώστε να μπορώ να είμαι ένας πολύτιμος όμηρος, ένα πιόνι σε ένα μεγαλύτερο παιχνίδι».

Ο Γκέρσκοβιτς, ο οποίος είναι πλέον 34 ετών, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης, όμως αφέθηκε ελεύθερος 16 μήνες αργότερα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων υψηλού προφίλ.

Ζούσε στη Ρωσία από το 2017 και, όταν συνελήφθη, ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας Wall Street Journal στη Μόσχα. Πλέον βρίσκεται στο Βερολίνο. Ο ίδιος και ο εργοδότης του υποστήριζαν ανέκαθεν ότι οι κατηγορίες σε βάρος του ήταν ψευδείς.

Η σύλληψη στο Αικατερίνμπουργκ

Την ημέρα της σύλληψής του, ο Γκέρσκοβιτς βρισκόταν στο Αικατερίνμπουργκ, περίπου 1.600 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, όπου είχε συνάντηση με έναν άνθρωπο που πίστευε ότι ήταν πηγή για ένα δημοσιογραφικό θέμα.

Οι δύο άνδρες κάθονταν σε μια μισοάδεια αίθουσα εστιατορίου, όταν «μια ομάδα περίπου έξι μασκοφόρων ανδρών μπήκε και είπε “νομίζω ότι κλείσαμε εκείνο το τραπέζι”».

Ο Γκέρσκοβιτς χαρακτήρισε τη φράση παράξενη, αλλά εκ των υστέρων εκτίμησε ότι ήταν έξυπνη, καθώς «σε παγώνει στη θέση σου».

Οι δύο άνδρες σηκώθηκαν και ο Γκέρσκοβιτς ενημερώθηκε ότι συλλαμβάνεται από τη διαβόητη και ισχυρή FSB, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας.

«Είναι εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά σοβαρό… Όταν είναι η FSB, ξέρεις ότι έχει σχεδιαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον άνδρα με τον οποίο είχε συναντηθεί, ο Γκέρσκοβιτς τον είδε να εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος.

«Δεν με αντιμετώπιζαν σαν πραγματικό κατάσκοπο»

Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο δημοσιογράφος είπε ότι συνειδητοποίησε πως το γεγονός ότι δεν ανακρινόταν ούτε βασανιζόταν πρακτικές που, όπως ανέφερε, χρησιμοποιεί συχνά η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας σε περιπτώσεις κατασκοπείας,πιθανότατα σήμαινε ότι αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως «εμπόρευμα» και όχι ως πραγματικός εχθρός του κράτους.

«Είχα αυτή την παράξενη στιγμή, ένα αίσθημα ανακούφισης που με πλημμύρισε», είπε. «Συνειδητοποίησα ότι δεν με αντιμετωπίζουν σαν πραγματικό κατάσκοπο. Με έστησαν και κατασκεύασαν αυτή την υπόθεση ώστε να μπορώ να είμαι ένας πολύτιμος όμηρος, ένα πιόνι σε ένα μεγαλύτερο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρόνος, αλλά δεν θα είμαι εδώ για 12-20 χρόνια», είπε.

Η συνειδητοποίηση αυτή τον βοήθησε να παραμείνει «σταθερός και πειθαρχημένος στη φυλακή», ενώ του έδωσε και έναν ιδιαίτερο τρόπο να προβλέπει τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια. Μία από τις εκτιμήσεις του ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων.

«Υπέθεσα ότι θα ήταν πραγματικά θορυβώδες, ότι θα προκαλούσε παγκόσμια κατακραυγή. Εννοώ, είναι ένας ξένος ανταποκριτής της Wall Street Journal», είπε και η εκτίμησή του επιβεβαιώθηκε.

Μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο κάλυψαν την υπόθεση, το πρόσωπό του εμφανίστηκε σε διαφημιστική πινακίδα στην Τάιμς Σκουέρ και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι δεν είχε «υψηλότερη προτεραιότητα» από το να φέρει τον Γκέρσκοβιτς πίσω στην πατρίδα του.

Ο δημοσιογράφος πίστευε ότι όλα αυτά αποτελούσαν μέρος του σχεδίου της Μόσχας, ώστε να έχει έναν κρατούμενο υψηλού προφίλ που θα μπορούσε να ανταλλάξει με έναν δικό της άνθρωπο. Αυτός ήταν ο Βαντίμ Κρασίκοφ, ένας εκτελεστής που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Γερμανία.

«Κατάφεραν να τη γλιτώσουν με την έννοια ότι δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις. Και έτσι έπαιξαν πραγματικά έξυπνα, αν το σκεφτείς κυνικά», είπε ο Γκέρσκοβιτς.

Οι μήνες στις φυλακές Λεφόρτοβο

Ο Γκέρσκοβιτς κρατήθηκε στη διαβόητη φυλακή Λεφόρτοβο της Μόσχας, όπου όλα αυτά τα χρόνια έχουν κρατηθεί ορισμένοι από τους πιο γνωστούς κρατούμενους της χώρας, μεταξύ άλλων πολιτικοί κρατούμενοι και αντιφρονούντες. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τρομοκρατίας του Ιωσήφ Στάλιν τη δεκαετία του 1930, τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις ήταν συνηθισμένα.

Περιέγραψε την παραμονή του εκεί ως μια «πραγματικά απομονωτική εμπειρία», σε έναν πολύ μικρό χώρο.

«Αυτό σε καταβάλλει ψυχολογικά», είπε ο Γκέρσκοβιτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μεταχείρισή του ήταν εντάξει: «Μου επέτρεπαν να κοιμάμαι, το φαγητό ήταν εντάξει».

Οι φωτογραφίες του Γκέρσκοβιτς να χαμογελά στις κάμερες κατά τις εμφανίσεις του στα δικαστήρια της Μόσχας μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε, αυτό ήταν σκόπιμο, ένας τρόπος να δείχνει ότι ήταν καλά.

«Ήθελα να δείξω στους ανθρώπους αυτή την αντίσταση… Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη υπόθεση, και έτσι, αν αυτό είναι ένα παιχνίδι θεάτρου, ας μην αφήσουμε τη Μόσχα να το εξελίξει με τον τρόπο που θέλει», τόνισε.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η δική του εμπειρία δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση όλων όσοι κρατούνται σε ρωσικές φυλακές.

«Κάποιοι άνθρωποι… βασανίζονται. Τους συντρίβουν ως ανθρώπους, τους στερούν το φαγητό, το ζεστό νερό για να κάνουν ντους, τους λένε ότι δεν πρόκειται να ξαναδούν ποτέ τις οικογένειές τους. Εμένα μου φέρθηκαν εντελώς διαφορετικά».

Ο Γκέρσκοβιτς συνέκρινε την εμπειρία του με την υπόθεση της Ουκρανής δημοσιογράφου Βικτορίγια Ροστσίνα, η οποία πέθανε ενώ βρισκόταν υπό ρωσική κράτηση το 2024, σε ηλικία 27 ετών. Μήνες αργότερα, όταν η σορός της επιστράφηκε τελικά, σύμφωνα με αναφορές έφερε σημάδια βασανιστηρίων και είχαν αφαιρεθεί τα όργανά της.

Η ανταλλαγή κρατουμένων και η επιστροφή στην κανονικότητα

Ο Γκέρσκοβιτς γνώριζε ότι είχε προγραμματιστεί ανταλλαγή κρατουμένων τρεις εβδομάδες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «βασανιστική», καθώς «τώρα κάθε μέρα είναι οδυνηρά μεγάλη».

Όταν η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε τελικά, την 1η Αυγούστου 2024, ήταν μια στιγμή «απόλυτης χαράς». Ωστόσο, στη συνέχεια «η χαρά ξεθωριάζει, η αδρεναλίνη υποχωρεί και έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του ότι πρέπει να επιστρέψεις ξανά στην κανονική ζωή».

Ο Γκέρσκοβιτς είπε ότι αυτή η περίοδος ήταν δύσκολη και κάποιες φορές τον ξεπερνούσε. Δεν κοιμόταν, υπέφερε από κρίσεις πανικού όταν βρισκόταν σε μεγάλα πλήθη και είχε μικρή ανοχή στον θυμό, καθώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του.

Έχει επισκεφθεί θεραπευτές που ειδικεύονται στη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), ενώ είπε ότι τον βοήθησε επίσης η συγγραφή ενός βιβλίου για την περιπέτειά του.

«Θα ήθελα να επιστρέψω κάποια μέρα στη Ρωσία»

Παρά την εμπειρία του, ο Γκέρσκοβιτς εξακολουθεί να έχει βαθιά σχέση με τη Ρωσία. Οι γονείς του μετακόμισαν στις ΗΠΑ από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1970. Ο ίδιος μεγάλωσε σε ένα ρωσόφωνο σπίτι, με ρωσικό όνομα, μετακόμισε στη Ρωσία όταν ήταν 25 ετών και έκανε πολλούς φίλους εκεί, μεταξύ των οποίων και τη Ρωσίδα σύντροφό του.

«Θα ήθελα να επιστρέψω κάποια μέρα, αλλά υποθέτω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.