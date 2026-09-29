Σε μια τολμηρή κίνηση για την αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης προχωρά η κυβέρνηση στην Ισπανία, ανακοινώνοντας την παράταση της αναστολής των εξώσεων μέχρι το 2030. Παράλληλα, θεσπίζεται η αυτόματη ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων, μέτρο που προσφέρει άμεση προστασία και σταθερότητα σε χιλιάδες ενοικιαστές.



Η Μαδρίτη επιχειρεί έτσι να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών και την οικιστική αβεβαιότητα που πλήττουν τη χώρα. Τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν μέσω του Χ από την υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού και θα πρέπει να ψηφισθούν στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.



Η υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα «κεφάλαια γύπες», τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία, να αγοράζουν κατοικίες.

Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido.



Aprobamos en el Consejo de Ministros todas las medidas del Decreto Maricarmen que dará alivio a más de 5 millones de personas:



– Prórroga ampliada hasta 31 diciembre 2028.

– Subidas del 0% en los contratos por encima… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 29, 2026

Οι ισπανοί διαδηλωτές επιρρίπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης την εκτίναξη των τιμών της στέγης και την μείωση της προσφοράς.



Η ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας.



Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στην Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων.



Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

El gobierno español anunció este martes la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda que generó un movimiento de protesta social.https://t.co/HHBoUiNDI8#España #Vivienda pic.twitter.com/FsU4h4MGQf — Noticias RNN (@NoticiasRNN) September 29, 2026

Από το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, της μεγάλης πλατείας στην καρδιά της Μαδρίτης για να καταγγείλουν την κερδοσκοπία στην στέγη και να απαιτήσουν ένα νόμο που θα προστατεύει τους ενοικιαστές.



Το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών είχε συνοψίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών ζητώντας την εφαρμογή συμβολαίων αορίστου χρόνου. «Γιορτάζουμε την νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας», δήλωσε σήμερα από την Πουέρτα ντελ Σολ εκπρόσωπος του συνδικάτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.