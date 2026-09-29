Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα νέο σχέδιο δράσης για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων, με στόχο να μπορεί να αντιδρά πιο γρήγορα σε περιπτώσεις ξαφνικών και μαζικών παράτυπων αφίξεων.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πλαίσιο πέντε σημείων που επικεντρώνεται στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση, την ενίσχυση της συνοριακής φύλαξης, την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων και την επιτάχυνση των επιστροφών.



Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ βρίσκονται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο υπογραμμίζει ότι τα πρόσφατα περιστατικά, από τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης έως τη Μεσόγειο, δείχνουν πως νέες κρίσεις μπορούν να δημιουργηθούν πολύ γρήγορα.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κρίση στη Θέουτα, η οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να προκύψει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Συνεργασία με τρίτες χώρες: Η προσπάθεια να σταματούν οι ροές πριν φτάσουν στην Ευρώπη

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου αφορά τη συνεργασία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις με χώρες καταγωγής και διέλευσης μεταναστών, ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για πιθανές μετακινήσεις πληθυσμών και να περιορίζονται οι παράτυπες διαδρομές πριν φτάσουν στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών,

καλύτερη παρακολούθηση πιθανών μεταναστευτικών διαδρομών,

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών υπηρεσιών και χωρών εταίρων.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη κέντρων συντονισμού του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης συνόρων EUROSUR με χώρες εκτός ΕΕ.

Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων: Περισσότερος ρόλος για τη Frontex

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης.

Κεντρικός παράγοντας στο σχέδιο είναι η Frontex.

Η Επιτροπή προτείνει:

ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex,

δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης προσωπικού και εξοπλισμού,

μεγαλύτερη συμμετοχή του οργανισμού στις επιστροφές,

ενισχυμένη παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θέλει να διαθέτει έναν μηχανισμό που θα μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα όταν μια περιοχή αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση.

Καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση: Από την αντίδραση στην πρόβλεψη

Ο τρίτος άξονας αφορά την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κρίσεων.

Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να παρέχουν πιο γρήγορα πληροφορίες στο σύστημα EUROSUR, ώστε να υπάρχει κοινή εικόνα για τις κινήσεις στα σύνορα.

Παράλληλα, προτείνεται ενίσχυση της δυνατότητας παρακολούθησης διαδικτυακών πηγών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, να εντοπίζονται νωρίτερα:

οργανωμένες μετακινήσεις,

νέες διαδρομές διακίνησης,

εκστρατείες παραπληροφόρησης που μπορεί να ενθαρρύνουν παράτυπες μετακινήσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι θέλει νέα ψηφιακά πρωτόκολλα συνεργασίας με μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων

Ο τέταρτος άξονας αφορά την αντιμετώπιση των δικτύων που οργανώνουν παράνομες μετακινήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά:

ταχύτερη υιοθέτηση κυρώσεων κατά των διακινητών,

ενίσχυση της συνεργασίας με διαδικτυακές πλατφόρμες,

συνεργασία με τράπεζες και παρόχους ψηφιακών πληρωμών για τον εντοπισμό παράνομων χρηματοροών.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι διαδρομές μετακίνησης, αλλά και οι οικονομικές δομές πίσω από τα κυκλώματα.

Παράλληλα, η Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής.

Επιστροφές: Νέα προσπάθεια για ταχύτερες διαδικασίες

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας αφορά τις επιστροφές ανθρώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν προτείνει:

στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες για επανεισδοχές,

μεγαλύτερη εμπλοκή της Frontex στις διαδικασίες επιστροφής,

ψηφιοποίηση των διαδικασιών ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αποτελεσματικές επιστροφές αποτελούν βασικό στοιχείο ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης.

Τι αλλάζει συνολικά με το νέο σχέδιο

Με το νέο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο συντονισμένο σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων στα σύνορα.

Η βασική αλλαγή είναι η μετάβαση από την αντιμετώπιση μιας κρίσης αφού αυτή ξεκινήσει, σε ένα μοντέλο πρόληψης, με περισσότερη παρακολούθηση, ταχύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερο ρόλο στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών των κρατών-μελών στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος «σταθερού, δίκαιου και προσαρμόσιμου», με ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα και αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης.