Δύο αρχαίες ρουνικές πέτρες στην πόλη Γέλινγκ της Δανίας αφηγούνται την ιστορία του βασιλιά των Βίκινγκ που διαμόρφωσε τη χώρα τον 10ο αιώνα και περισσότερο από 1.000 χρόνια αργότερα, έδωσε το όνομά του σε μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες ασύρματης σύνδεσης στον κόσμο.

Αν κάποιος έχει συνδέσει ασύρματα το κινητό του με ακουστικά ή φορητό υπολογιστή, είναι πιθανό να γνωρίζει ήδη το όνομα Bluetooth. Η τεχνολογία είναι σύγχρονη, όμως η προέλευση της ονομασίας της βρίσκεται στον Χάραλντ Γκόρμσον, έναν βασιλιά των Βίκινγκ που έζησε πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια. Η κληρονομιά του παραμένει ορατή στο Γέλινγκ, μια μικρή πόλη της Δανίας, περίπου 250 χιλιόμετρα δυτικά της Κοπεγχάγης.

Εκεί βρίσκονται δύο αρχαίες ρουνικές πέτρες που καταγράφουν την ιστορία της βασιλείας του και προσφέρουν το πρώτο στοιχείο για το πώς το ασυνήθιστο προσωνύμιό του συνδέθηκε τελικά με την τεχνολογία Bluetooth.

Ο βασιλιάς των Βίκινγκ που ονομαζόταν Bluetooth

Ο Χάραλντ Γκόρμσον κυβέρνησε τη Δανία τον 10ο αιώνα και είχε το προσωνύμιο Bluetooth, το οποίο στα Παλαιά Νορβηγικά αποδιδόταν ως «Blátǫnn». Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στο προσωνύμιο έγινε περίπου 150 χρόνια μετά τον θάνατό του και θεωρείται ότι σχετιζόταν με ένα «μπλε» ή σαπισμένο δόντι.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Χάραλντ ήταν ο εκχριστιανισμός της Δανίας, ο οποίος εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε περίπου το 965. Η μεγαλύτερη από τις δύο ρουνικές πέτρες του Γέλινγκ, που κατασκευάστηκε με εντολή του Χάραλντ, αναφέρει ότι «κέρδισε για τον εαυτό του όλη τη Δανία και τη Νορβηγία και έκανε τους Δανούς χριστιανούς». Στην ίδια πέτρα βρίσκεται μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του Χριστού στη Σκανδιναβία.

Μέχρι τότε, μεγάλο μέρος της βόρειας Ευρώπης ήταν χωρισμένο σε μικρότερες περιοχές που διοικούνταν από αρχηγούς. Ο χριστιανισμός έδωσε στον Χάραλντ έναν τρόπο να εδραιώσει την εξουσία του, να ενισχύσει τους δεσμούς της Δανίας με τη χριστιανική Ευρώπη και να συμβάλει στην ενοποίηση του αναδυόμενου κράτους.

«Πρόκειται για την οικοδόμηση του έθνους της Δανίας μετά από 200 χρόνια εποχής των Βίκινγκ, όπου οι βόρειοι λαοί είχαν μια αρκετά απότομη καμπύλη εκμάθησης», δήλωσε ο Άνταμ Μπακ, επιμελητής στο Κέντρο Εμπειρίας και Μουσείο Κόνγκερνες Γέλινγκ. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι της περιοχής εξοικειώθηκαν με διαφορετικές μορφές πολιτικής στην Ευρώπη, με το τι μπορούσε να τους προσφέρει ο χριστιανισμός και με τη συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα κράτος.

Γιατί το Γέλινγκ έχει τόσο μεγάλη σημασία

Η ιστορία του Χάραλντ είναι αποτυπωμένη στο ίδιο το τοπίο του Γέλινγκ. Ο πατέρας του, Γκορμ, είχε αναθέσει την κατασκευή της μικρότερης και παλαιότερης από τις δύο ρουνικές πέτρες της πόλης, στη μνήμη της συζύγου του, Τίρα. Εκτιμάται ότι σε αυτήν βρίσκεται η πρώτη γραπτή χρήση της ονομασίας «Δανία» μέσα στη χώρα.

«Την αποκαλούμε πιστοποιητικό γέννησης της Δανίας», δήλωσε η Αν Χάουγκαρντ Μίκελσεν, κάτοικος του κοντινού Βέιλε. Το Γέλινγκ, επομένως, θεωρείται η γενέτειρά της.

Παρότι σήμερα έχει μόλις 4.000 κατοίκους, το Γέλινγκ αποτελούσε κέντρο εξουσίας την εποχή του Χάραλντ Bluetooth. Αρχικά ήταν ένας παγανιστικός χώρος ταφής, όμως κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χάραλντ έγινε ένας τόπος όπου συνυπήρχαν παγανιστικές και χριστιανικές παραδόσεις.

Σήμερα, λευκοί πάσσαλοι σηματοδοτούν την περίφραξη που κάποτε περιέβαλλε τα μνημεία του Γέλινγκ, ενώ εκατοντάδες σημάδια αποτυπώνουν το περίγραμμα μιας τεράστιας κατασκευής σε σχήμα πλοίου, η οποία πιθανότατα ήταν αφιερωμένη στην Τίρα. Δύο ταφικοί τύμβοι και μια χριστιανική εκκλησία συμπληρώνουν το τοπίο, το οποίο, σύμφωνα με τον Άνταμ Μπακ, αφορά λιγότερο τους «τολμηρούς πολεμιστές των Βίκινγκ και τον Θορ και τον Όντιν» και περισσότερο την «πολιτική και τη μετάβαση, την αλλαγή από κάτι παλαιότερο σε κάτι νέο».

Το 1994, οι τύμβοι, οι ρουνικές πέτρες και η εκκλησία του Γέλινγκ έγιναν ο πρώτος χώρος της Δανίας που εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στο κοντινό Κέντρο Επισκεπτών Κόνγκερνες Γέλινγκ, διαδραστικά εκθέματα παρουσιάζουν τη μετάβαση από τις πεποιθήσεις των Βίκινγκ στον χριστιανισμό, ενώ οι δύο ρουνικές πέτρες, που χαρακτηρίζονται ως η «βαπτιστήρια πέτρα» και το «πιστοποιητικό γέννησης» της Δανίας, βρίσκονται προστατευμένες πίσω από γυαλί.

Πώς το όνομα του Χάραλντ έγινε Bluetooth

Περισσότερα από 1.000 χρόνια αργότερα, η φήμη του Χάραλντ ως ενοποιητή έδωσε στο όνομά του μια απρόσμενη δεύτερη ζωή.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μηχανικοί από εταιρείες όπως η Toshiba, η IBM, η Nokia, η Intel και η Ericsson ανέπτυσσαν μια νέα τεχνολογία που θα μπορούσε να συνδέει συσκευές διαφορετικών εταιρειών. Χρειαζόταν ένα κωδικό όνομα για τη νέα τεχνολογία.

Ο Τζιμ Κάρνταχ, Αμερικανός μηχανικός της Intel, συνεργαζόταν με Σουηδούς μηχανικούς όταν η συζήτηση στράφηκε στους Βίκινγκ. Ενδιαφερόμενος, άρχισε να μελετά ένα βιβλίο για την ιστορία, το οποίο εκτίθεται σήμερα στο Κόνγκερνες Γέλινγκ, και γοητεύτηκε από τον βασιλιά που είχε ενώσει τη Δανία και τη Νορβηγία, όπως ακριβώς η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να ενώσει διαφορετικές συσκευές.

Το κωδικό όνομα διέρρευσε πριν γραφτεί το επίσημο δελτίο Τύπου και έτσι το όνομα Bluetooth πέρασε στην ιστορία της τεχνολογίας.

«Οι άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων μισούσαν το όνομα επειδή συνέδεαν το “Bluetooth” με την κακή υγιεινή των δοντιών», δήλωσε ο Άνταμ Μπακ. Όπως ανέφερε, ανησυχούσαν ιδιαίτερα και είχαν προτείνει διάφορα άλλα ονόματα, τα οποία εξηγούσαν καλύτερα τι ήταν το προϊόν, αλλά ήταν πολύ πιο βαρετά. «Το Bluetooth απογειώθηκε επειδή ήταν ένα τόσο ξεχωριστό όνομα», πρόσθεσε.

Στην καθιέρωση του ονόματος συνέβαλε και το λογότυπο που είναι εμπνευσμένο από τους ρούνους. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται ευρέως συνδυάζει τον ρουνικό χαρακτήρα για το «H» και εκείνον για το «B», προς τιμήν του Χάραλντ Bluetooth.

Η «συγγνώμη» στον βασιλιά των Βίκινγκ

Το 2023, με αφορμή την 25η επέτειο της τεχνολογίας, ο Τζιμ Κάρνταχ και άλλοι από τους ιδρυτές της ταξίδεψαν στο Κόνγκερνες Γέλινγκ, όπου έδωσαν με χιουμοριστικό τρόπο «συγγνώμη» επειδή χρησιμοποίησαν το όνομα του Χάραλντ χωρίς άδεια.

Το μουσείο αποδέχθηκε τη συγγνώμη και τους έδωσε την άδεια να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το όνομα για τα επόμενα 1.000 χρόνια.

«Ο Χάραλντ αγαπούσε να επιδεικνύεται», δήλωσε ο Άνταμ Μπακ. «Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χαρούμενος αν γνώριζε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι λένε το όνομά του καθημερινά σήμερα».