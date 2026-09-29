Σε επικίνδυνα αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η γαλλική οικονομία, καθώς το δημόσιο χρέος της χώρας εκτοξεύθηκε στο δυσθεώρητο ύψος των 3,596 τρισεκατομμυρίων ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας Insee, ο δείκτης χρέους άγγιξε το 119% του ΑΕΠ, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση από το 1946.



Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο συναγερμό στο Ελιζέ, καθώς το Παρίσι βλέπει τα δημόσια οικονομικά του να επιδεινώνονται δραματικά, προσεγγίζοντας τα επίπεδα χωρών όπως η Ιταλία, σύμφωνα με την Le Monde.

🔴 ALERTE INFO : l'INSEE vient de révéler que l'endettement public s'élève à 119% du PIB au 2e trimestre, un record.



Notre dette s'élève à 3595 Milliards d'euros, et l'étau se resserre, comme on va le voir dans les 2 graphiques suivants ⤵️ pic.twitter.com/8mehwKT6Ww — Hexagone – La France en chiffres (@Hexagone_org) September 29, 2026

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύγκριση με την Ελλάδα. Ενώ η Αθήνα καταγράφει σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους της ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Γαλλία κινείται στην ακριβώς αντίθετη τροχιά με διευρυνόμενα ελλείμματα.



Οι αναλυτές στις διεθνείς αγορές παρακολουθούν με αυξανόμενη νευρικότητα το γαλλικό οικονομικό αδιέξοδο, την ώρα που η ανάπτυξη στη χώρα παραμένει ασθενική και το κόστος δανεισμού επιβαρύνει ασφυκτικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

La dette publique française s’est encore creusée au deuxième trimestre, selon l'Insee.→https://t.co/L0wS0gSfbY pic.twitter.com/NJNAzUXKTP — Le Figaro (@Le_Figaro) September 29, 2026

Στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Το σχέδιο περιλαμβάνει επώδυνες περικοπές δαπανών ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη συγκράτηση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ.



Ωστόσο, η κυβέρνηση μειοψηφίας βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, καθώς η κοινοβουλευτική στήριξη θεωρείται αβέβαιη. Παράλληλα, οι προβλέψεις για το έλλειμμα του 2026 αγγίζουν το 5,4%, ενώ το χρέος εκτιμάται ότι θα σπάσει νέο αρνητικό ρεκόρ φτάνοντας το 121,7% το 2027.



Η δημοσιονομική αυτή κρίση ξεσπά στην πιο ευαίσθητη συγκυρία, καθώς ο επόμενος προϋπολογισμός είναι ο τελευταίος πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν ήδη ανέφικτη τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% έως το 2029, την ώρα που η Αριστερά καταγγέλλει τα μέτρα λιτότητας και η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν κλιμακώνει την πίεση.



Το Παρίσι καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανόνων και στην απειλή μιας γενικευμένης πολιτικής αποσταθεροποίησης.