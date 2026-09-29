Ένα ζευγάρι από την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον γαμπρό του το απόγευμα του Σαββάτου σε αθλητικό πάρκο στην πόλη Ντάμπλιν της Καλιφόρνια, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το θύμα, ο 40χρονος Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, εντοπίστηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς περίπου στις 3 το μεσημέρι σε χώρο στάθμευσης στο Αθλητικό Συγκρότημα του Ντάμπλιν, όπου υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδική χαρά. Το σημείο βρίσκεται περίπου 35 μίλια ανατολικά από το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Αστυνομίας του Ντάμπλιν.

Ο ΜακΚίνσεϊ ήταν διευθυντής μηχανικής στο τμήμα παιχνιδιών των «New York Times», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Πριν ξεκινήσει να εργάζεται στους «Times» το 2023, είχε εργαστεί σε αρκετές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Σπλάνκ, Κουρσέρα και Όρακλ, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Συνελήφθησαν τα πεθερικά του

Οι Αρχές συνέλαβαν για την υπόθεση τον 76χρονο Σόουγιονγκ Ζανγκ και την 76χρονη Σίλι Τσεν. Πρόκειται για παντρεμένο ζευγάρι που κατοικεί στο Ντάμπλιν και είναι οι γονείς της συζύγου του ΜακΚίνσεϊ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής κίνητρο για τη δολοφονία. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, ο γάμος του ΜακΚίνσεϊ με τη σύζυγό του, Κάντις Τζανγκ, ήταν ταραχώδης και το ζευγάρι ζούσε χωριστά.

Οι δύο σύζυγοι είχαν καταθέσει πέρυσι, στην κομητεία Αλαμέντα, αιτήματα για περιοριστικά μέτρα προστασίας από ενδοοικογενειακή βία ο ένας εναντίον του άλλου. Ο ΜακΚίνσεϊ είχε επίσης δηλώσει πέρυσι αθώος σε δύο κατηγορίες πλημμεληματικής κακοποίησης παιδιών.

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Ο ΜακΚίνσεϊ ήταν τρανς άνδρας και σύμφωνα με το δικόγραφο που κατέθεσε τον Δεκέμβριο του 2025 ζητώντας περιοριστικό μέτρο προστασίας, κατηγόρησε τη σύζυγό του και τα πεθερικά του ότι τον κακοποιούσαν λόγω της ταυτότητάς του.

Στο ίδιο έγγραφο υποστήριξε ότι η πεθερά του είχε αποκαλέσει τον ίδιο και έναν από τους γιους του «διεστραμμένους» και «τέρατα», όταν το παιδί δοκίμασε φορέματα. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πεθερό του ότι τον είχε γρονθοκοπήσει στο στήθος το 2010, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση διπλής μαστεκτομής.

Στο δικόγραφο που είχε καταθέσει τον Οκτώβριο του 2025, η Κάντις Τζανγκ υποστήριξε ότι ο ΜακΚίνσεϊ την είχε αρπάξει από τους πήχεις κατά τη διάρκεια ενός καβγά και την είχε ρίξει πάνω στη γωνία ενός τραπεζιού, προκαλώντας κάταγμα σε σπονδύλους στο πάνω μέρος της πλάτης της. Η ίδια κατηγόρησε επίσης τον ΜακΚίνσεϊ για συναισθηματική κακοποίηση της μητέρας της.

Αυτόπτης μάρτυρας άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς

Ο Άσαντ Ραζάουι, κάτοικος του Ντάμπλιν, δήλωσε ότι βρισκόταν έξω από ένα παντοπωλείο, κοντά στο αυτοκίνητό του, περίπου στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν άκουσε αυτό που περιέγραψε ως πέντε ή έξι πυροβολισμούς από το αθλητικό πάρκο που βρισκόταν απέναντι.

Όταν κοίταξε προς την κατεύθυνση του πάρκου, είπε ότι είδε έναν άνδρα να πέφτει στο έδαφος στον χώρο στάθμευσης και έναν ακόμη άνδρα μαζί με μία γυναίκα να απομακρύνονται ήρεμα από το σημείο.

Την ίδια περίπου ώρα, ένας αστυνομικός λοχίας του Ντάμπλιν περνούσε με το όχημά του από το πάρκο, όταν είδε έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος και σταμάτησε για να ερευνήσει το περιστατικό, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Ακολούθησε η άφιξη προσωπικού έκτακτης ανάγκης, έπειτα από κλήσεις στον αριθμό 911 από ανθρώπους που βρίσκονταν στο πάρκο και ανέφεραν τους πυροβολισμούς.

Μάρτυρες υπέδειξαν στους αστυνομικούς δύο άτομα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τα δύο άτομα ως τον Ζανγκ και την Τσεν.

Αντιμετωπίζουν σειρά κατηγοριών

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία, ενώ οι ντετέκτιβ συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

Παράλληλα, κρατούνται ως ύποπτοι για παράνομη εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου με βαριά αμέλεια, συνωμοσία και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο. Δεν ήταν σαφές σε ποια παιδιά αφορούσε η τελευταία κατηγορία κατά την κράτησή τους.

Ο Ζανγκ και η Τσεν αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη για την απαγγελία των κατηγοριών. Δεν ήταν σαφές εάν είχαν νομική εκπροσώπηση.

Η υπόθεση με τα δύο παιδιά

Σε έκθεση των Υπηρεσιών Αστυνομίας του Ντάμπλιν αναφέρεται ότι στις 17 Οκτωβρίου 2025 ένας αστυνομικός είχε συναντηθεί με την Κάντις Τζανγκ, η οποία δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε χτυπήσει τον 6χρονο γιο τους «στο πρόσωπο με ανοιχτή παλάμη».

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στην κατοικία για να επικοινωνήσουν με τον ΜακΚίνσεϊ, εντόπισαν ένα παιδί 2 ετών σε υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, χωρίς επίβλεψη. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο ΜακΚίνσεϊ είχε αφήσει το παιδί μόνο του για περισσότερο από μία ώρα, ενώ είχε πάει για ψώνια.

Αργότερα, ο ΜακΚίνσεϊ κατηγορήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Αλαμέντα για δύο πλημμελήματα κακοποίησης παιδιών που αφορούσαν τα δύο διαφορετικά περιστατικά. Είχε δηλώσει αθώος και στις δύο κατηγορίες και είχε αφεθεί ελεύθερος από τη φυλακή υπό τον όρο να παρακολουθήσει 12 μαθήματα γονικής μέριμνας. Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και το διαζύγιο

Τον Δεκέμβριο, ο ΜακΚίνσεϊ κατέθεσε δικό του αίτημα για προσωρινό περιοριστικό μέτρο προστασίας κατά της συζύγου του, επικαλούμενος χρόνια ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το δικόγραφο, η σύζυγός του είχε πρόσφατα λάβει την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και εκείνος φοβόταν για την ασφάλειά τους. Τον ίδιο μήνα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Ο ΜακΚίνσεϊ υποστήριξε ότι είχε παγιδευτεί στην υπόθεση του Οκτωβρίου, όταν ο 2χρονος γιος του ζευγαριού βρέθηκε μόνος. Όπως ανέφερε, η Κάντις Τζανγκ ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εργασίας και δεν του είχε πει πριν φύγει ότι το παιδί κοιμόταν στην κούνια του στον επάνω όροφο.

«Το έκανε επίτηδες, για να με παγιδεύσει», έγραψε στο δικόγραφο.

Στην αίτησή του, κατηγόρησε επίσης τη σύζυγό του ότι κακοποιούσε συστηματικά τα παιδιά τους και ότι δεν φρόντιζε σωστά για το μπάνιο και τη διατροφή τους.

«Όταν διαμαρτυρόμουν για οτιδήποτε από αυτά, με απειλούσε ότι θα μου κάνει κακό ή έλεγε ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα τους πει ότι έκανα κακό στα παιδιά μας», ανέφερε στο δικόγραφο.

Ο ΜακΚίνσεϊ υποστήριξε ακόμη ότι η Τζανγκ τον είχε χτυπήσει κάποτε στο κεφάλι με ένα τηγάνι και τον είχε αναγκάσει να καταπιεί μια κατσαρίδα. Σε άλλη περίπτωση, την κατηγόρησε ότι τον χτύπησε στο κεφάλι με έναν καθρέφτη, ο οποίος θρυμματίστηκε όταν προσπάθησε να της τον πάρει. Όπως ανέφερε, από το περιστατικό κόπηκε ένας τένοντας και ένα νεύρο στο χέρι του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και να του μείνει μόνιμη απώλεια αισθητικότητας στον αντίχειρα.