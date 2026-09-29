Η αμερικανική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. η οποία δημιούργησε το μοντέλο Claude, προειδοποίησε τους επενδυτές ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να δημιουργεί «υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα» στο διαφημιστικό φυλλάδιό της για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η εταιρία κατέγραψε τον περασμένο χρόνο λειτουργική ζημιά άνω των οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των δαπανών της σε υπολογιστική ισχύ, για έναν κύκλο εργασιών περίπου 4,6 δισ. δολαρίων και προβλέπει να δαπανήσει 518 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για να υποστηρίξει την ανάπτυξή της.

Η Anthropic, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Με αξία που αποτιμήθηκε στα 965 δισ. δολάρια τον Μάιο, η εταιρεία από το Σαν Φρανσίσκο ετοιμάζει μια είσοδο στο χρηματιστήριο το φθινόπωρο που προαναγγέλλεται ότι θα αποτελέσει ρεκόρ, την ώρα που επανέρχεται η δημόσια συζήτηση για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την AI με μοντέλα που συμπεριφέρονται μερικές φορές με απρόβλεπτο τρόπο.

Πολλά υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών AI τόνισαν ως εκ τούτου την περασμένη εβδομάδα στον ΟΗΕ την αυξημένη επαγρύπνηση που απαιτεί η τεχνολογία αυτή, με εκείνον της Anthropic, τον Ντάριο Αμοντέι, να δεσμεύεται ακόμη και να επιβραδύνει μονομερώς την ανάπτυξή της.