Η κλοπή τεράστιου όγκου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από εγκληματική ομάδα χάκερ, που αφορά ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες πρώην και νυν υπαλλήλους του FBI, εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών. Το FBI προσπαθεί να προστατεύσει το προσωπικό του, ενώ παραμένει αβέβαιο τι θα συμβεί μετά τη διορία που έθεσαν οι χάκερ.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη από την ομάδα, που είναι γνωστή ως ShinyHunters, ότι απέκτησε προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων του FBI από την πλατφόρμα προσλήψεων του οργανισμού και απείλησε να τα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο, οι ερευνητές του FBI εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς έγινε η παραβίαση και ποια είναι η συνολική έκτασή της.

Διευθύνσεις, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και ευαίσθητες αποστολές

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η επίθεση φαίνεται να έχει συμπεριλάβει διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, απόρρητες υπηρεσιακές αναθέσεις και πολλές ακόμα πληροφορίες. Η υπόθεση έχει ήδη συγκριθεί με την παραβίαση περισσότερων από 20 εκατομμυρίων αρχείων του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ από την Κίνα πριν από περίπου μία δεκαετία, η οποία είχε θεωρηθεί τόσο καταστροφική, ώστε αξιωματούχοι και νομοθέτες είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα επέτρεπαν να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.

Πολλοί υπάλληλοι του FBI πληροφορήθηκαν για την επίθεση όταν δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν γνωστή την υπόθεση την Τρίτη. Την επόμενη ημέρα, το προσωπικό του FBI έλαβε email που υπενθύμιζε ότι ο Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης για την κυβερνοασφάλεια, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν άστοχο υπό το φως της παραβίασης.

Την Παρασκευή, η ηγεσία του FBI, με εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό, χαρακτήρισε την επίθεση περιστατικό κυβερνοασφάλειας και αναγνώρισε ότι είχαν κλαπεί προσωπικές πληροφορίες εργαζομένων. «Λειτουργούμε με την παραδοχή ότι ο παράγοντας της απειλής έχει επίσης εξαγάγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όλων των υπαλλήλων του FBI», ανέφερε το υπόμνημα.

Το FBI ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει διαδικτυακές ενημερώσεις τις επόμενες εβδομάδες και κάλεσε τους εργαζομένους να παραμένουν σε επαγρύπνηση τόσο στο σπίτι όσο και στην εργασία τους, να αναφέρουν ανεπιθύμητες επαφές ή απειλές, να μην απαντούν σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να δημιουργήσουν λογαριασμούς τηλεφωνητή με φωνές που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. «Η ηγεσία του FBI παραμένει δεσμευμένη στην υποστήριξη της ασφάλειας τόσο για εσάς τους ίδιους όσο και για την οικογένειά σας», ανέφερε το υπόμνημα.

Παράλληλα, πολλοί νυν και πρώην υπάλληλοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αν τα δικά τους δεδομένα έχουν κλαπεί. Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι απευθύνθηκαν με αγωνία σε δημοσιογράφους των New York Times, ρωτώντας αν τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στα δεδομένα που παραβιάστηκαν και αν χρειάζεται να λάβουν μέτρα για την προστασία των ίδιων ή των οικογενειών τους.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το FBI ανέφερε ότι «εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για τη διερεύνηση του κυβερνοπεριστατικού που αφορά το FBIJobs.gov» και ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με όσους ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών επικοινωνιών προς ολόκληρο το προσωπικό μέσα σε 24 ώρες από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Το FBI πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πληροφοριών του και η προστασία του προσωπικού του αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ShinyHunters και η απειλή για δημοσιοποίηση των στοιχείων

Η ShinyHunters, που θεωρείται χαλαρή συλλογικότητα νεαρών χάκερ οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, υποστήριξε ότι έβαλε στο στόχαστρο το FBI ως αντίποινα για δημόσια προειδοποίηση που είχε εκδώσει η υπηρεσία την άνοιξη. Σε εκείνη την προειδοποίηση αναφερόταν ότι η ομάδα ήταν γνωστή για την παρενόχληση θυμάτων και μελών των οικογενειών τους με απειλητικές ή εξαναγκαστικές μεθόδους. Οι χάκερ ζήτησαν από το FBI να «διορθώσει ή απλώς να ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ» την προειδοποίηση, διαφορετικά θα υπήρχαν περαιτέρω συνέπειες.

Σε email προς τους New York Times την Παρασκευή, η ShinyHunters ανέφερε ότι το FBI είχε προθεσμία μέχρι το τέλος της Τρίτης για να ικανοποιήσει το αίτημά της, αν και οι ίδιοι οι χάκερ φάνηκε να αναγνωρίζουν ότι η υπηρεσία ήταν απίθανο να υποχωρήσει.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι χάκερ να μη δημοσιοποιήσουν τελικά τα δεδομένα στο διαδίκτυο, παρότι επαναλάμβαναν τη διορία τους. Ωστόσο, τη Δευτέρα, με νέα ανακοίνωση, η ομάδα υποστήριξε ότι ουδέποτε σκόπευε να τα δημοσιοποιήσει.

«Από την αρχή είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα δημοσιεύαμε ποτέ αυτά τα δεδομένα», ανέφερε η ShinyHunters, προσθέτοντας ότι η επίθεση και η απειλή εναντίον του FBI ήταν μια «εκστρατεία μάρκετινγκ για την προστασία της επιχείρησής μας». Η ομάδα δήλωσε ακόμη ότι «δεν προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες» σχετικά με τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης περισσότερων πληροφοριών για το περιεχόμενο των αρχείων. «Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, καθώς οι στόχοι μας έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί», ανέφερε.

Παραμένει ωστόσο άγνωστο τι ακριβώς θα πράξει η ShinyHunters. Ερευνητές κυβερνοασφάλειας προειδοποίησαν ότι ακόμη και αν η ομάδα δεν δημοσιοποιήσει τα δεδομένα, θα μπορούσε να τα πουλήσει σε άλλους εγκληματίες ή σε ξένες κυβερνήσεις.

Τι περιλαμβάνουν τα κλεμμένα αρχεία

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η ακριβής ποσότητα των ευαίσθητων πληροφοριών που έκλεψαν οι χάκερ. Η ομάδα υποστήριξε δημόσια ότι απέκτησε αρχεία για όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στο FBI και ανέφερε στους New York Times ότι τα άτομα των οποίων τα δεδομένα παραβιάστηκαν ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Ο Σιέραν Μάρτιν, πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας κυβερνοάμυνας, δήλωσε ότι η επίθεση στο FBI πιθανότατα είχε «τεράστιο αντίκτυπο στην επιχειρησιακή ικανότητα» της υπηρεσίας και θα μπορούσε να καταταχθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες παραβιάσεις δεδομένων στην ιστορία, ακόμη σοβαρότερη από την κλοπή των δεδομένων του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού. «Η απώλεια των δεδομένων 20 εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων από τους Κινέζους ήταν κακή. Αλλά ήξερες ότι οι Κινέζοι δεν επρόκειτο να τα πουλήσουν ή να τα δημοσιεύσουν», είπε.

Δείγμα των αρχείων που οι χάκερ μοιράστηκαν με τους New York Times και άλλα ειδησεογραφικά μέσα περιλαμβάνει νεότερους αλλά και συνταξιούχους υπαλλήλους, με ημερομηνίες γέννησης από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Οι πιο πρόσφατες ημερομηνίες που εμφανίζονται στο υπολογιστικό φύλλο είναι από τα τέλη Απριλίου, γεγονός που δείχνει ότι τα κλεμμένα αρχεία είναι το πολύ μερικών μηνών. Νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι τουλάχιστον μέρος του δείγματος και πιθανώς ολόκληρο, φαίνεται να είναι αυθεντικό.

Η εξέταση του δείγματος από τους New York Times έδειξε ότι περιείχε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών προσωπικών δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις κατοικίας, οι αριθμοί τηλεφώνου, τα υπηρεσιακά email, οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημερομηνίες γέννησης και οι ημερομηνίες πρόσληψης νυν και πρώην υπαλλήλων του FBI. Περιλαμβάνονται επίσης ονόματα και αριθμοί συζύγων και άλλων προσώπων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις γονείς, αδέλφια και παιδιά.

Στα δεδομένα περιλαμβάνονται ακόμη αριθμοί ταυτοποίησης εργαζομένων που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα PreCheck της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει κατασκόπους να παρακολουθούν τα ταξιδιωτικά δρομολόγια πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται υπό κάλυψη.

Τα αρχεία περιέχουν επίσης τα ονόματα των μονάδων στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι του FBI, τους τίτλους των θέσεών τους και τα ονόματα των προϊσταμένων τους. Ενώ ορισμένες καταχωρίσεις αφορούν συνηθισμένα τμήματα, άλλες αποκαλύπτουν εξαιρετικά ευαίσθητες αποστολές, όπως αντικατασκοπεία, ναρκωτικά και διάφορα γραφεία που επικεντρώνονται σε απειλές εθνικής ασφάλειας από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Οι πράκτορες που υπηρετούν σε αυτούς τους τομείς αναμένεται γενικά να προστατεύουν αυστηρά το έργο τους, ώστε να μην γίνονται στόχος.

Η ShinyHunters υποστήριξε επίσης ότι έκλεψε ιατρικά δεδομένα υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων ψυχιατρικά αρχεία και έγγραφα σχετικά με εξετάσεις αίματος και ούρων, καθώς και πρόσθετα αρχεία ελέγχων ασφαλείας των εργαζομένων.

Φόβοι για πράκτορες, οικογένειες και ξένες υπηρεσίες

Πρώην αξιωματούχοι του FBI και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας ανέφεραν ότι τα δεδομένα προκαλούν έντονη ανησυχία. Οι πληροφορίες θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν βίαιους εγκληματίες να αναζητήσουν εκδίκηση από πράκτορες του FBI που οδήγησαν στην καταδίκη τους. Όταν υποβάλλουν έγγραφα για υπόπτους, οι πράκτορες υπογράφουν με τα ονόματά τους, αλλά εκπαιδεύονται συνήθως ώστε να μην επιτρέπουν την εύκολη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ο Άντριου Μπραντ, ερευνητής απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Χάντρες, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να δημιουργήσει σενάρια στα οποία υπάλληλοι ή μέλη των οικογενειών τους θα απειλούνταν ή θα υφίσταντο βλάβη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγαλύτερη ανησυχία αποτελεί το ενδεχόμενο η ShinyHunters να πουλήσει τα δεδομένα σε άλλες εγκληματικές ή κρατικές ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν με ακόμη πιο επιβλαβείς τρόπους.

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας ανέφεραν ότι, δεδομένου του εύρους των αρχείων, θα είχαν τεράστια αξία εάν αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτά ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να δημιουργήσουν λεπτομερή προφίλ πρακτόρων του FBI, μεταξύ των οποίων και ανθρώπων που εργάζονται υπό κάλυψη ή μπορεί να αναλάβουν τέτοια θέση στο μέλλον, και να τους παρακολουθούν για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κατάσκοποι ή χάκερ θα μπορούσαν επίσης να συνδυάσουν τις πληροφορίες με άλλα δεδομένα που έχουν ήδη στην κατοχή τους ή μπορούν εύκολα να αποκτήσουν από το σκοτεινό διαδίκτυο.

Το ιστορικό των προβλημάτων κυβερνοασφάλειας του FBI

Η επίθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά σοβαρών αποτυχιών ασφαλείας που έχουν πλήξει το FBI. Πριν από δύο χρόνια, κυβερνητικοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι Κινέζοι κατάσκοποι είχαν παραβιάσει μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο εκστρατείας χάκερ που έγινε γνωστή ως «Salt Typhoon». Μία από τις πιο ανησυχητικές αποκαλύψεις ήταν ότι η παραβίαση περιλάμβανε ευαίσθητα δίκτυα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της Verizon και της AT&T, τα οποία επεξεργάζονται δικαστικά εγκεκριμένες εντολές παρακολούθησης που χρησιμοποιεί το FBI για την παρακολούθηση υπόπτων για εγκλήματα στις ΗΠΑ.

Η Κίνα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, όμως αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών θεώρησαν την παραβίαση αποτυχία αντικατασκοπείας ύψιστης σημασίας, με επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια που θα μπορούσαν να διαρκέσουν για χρόνια. Η υπόθεση προκάλεσε τέτοια ανησυχία στο FBI ώστε ζητήθηκε από τα περιφερειακά γραφεία να ελέγξουν αν είχαν ενδεχομένως εκτεθεί πληροφοριοδότες και, όπου ήταν απαραίτητο, να λάβουν μέτρα για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, το FBI εξακολουθεί να μην έχει κατανοήσει πλήρως την κλίμακα και την έκταση της παραβίασης που προκάλεσε το «Salt Typhoon». Την άνοιξη, η υπηρεσία δέχθηκε νέο πλήγμα, όταν ύποπτοι Κινέζοι χάκερ εντοπίστηκαν ξανά μέσα σε δίκτυο που διατηρεί για εγχώριες εντολές παρακολούθησης.

Στην περίπτωση της ShinyHunters, πάντως, το FBI δεν βρέθηκε στο στόχαστρο Κινέζων κατασκόπων αλλά μιας γνωστής εγκληματικής ομάδας χάκερ. Η ηγεσία του FBI είχε ήδη προειδοποιήσει το προσωπικό ότι χάκερ που συνδέονται με τη ShinyHunters και είχαν εισχωρήσει στην AT&T το 2024 ενδέχεται να είχαν κλέψει αρχεία μηνυμάτων και κλήσεων μηνών που αφορούσαν ορισμένους πράκτορες, γεγονός που είχε εντείνει επίσης τις ανησυχίες για πιθανή έκθεση πληροφοριοδοτών, όπως είχε αναφέρει το Bloomberg την περασμένη χρονιά.

Τα μέλη της ShinyHunters θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοί και τολμηροί αγγλόφωνοι χάκερ, οι οποίοι εκβιάζουν τα θύματά τους για εκατομμύρια δολάρια και καυχιούνται για τις επιθέσεις τους. Στην πρόσφατη αλληλογραφία τους με τους New York Times, οι χάκερ χρησιμοποίησαν βρετανικές ορθογραφικές εκδοχές ορισμένων λέξεων.

Γάλλος πολίτης που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε ορισμένες επιθέσεις της ShinyHunters συνελήφθη στο Μαρόκο το 2022, εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Άλλα ύποπτα μέλη συνελήφθησαν πέρυσι στη Γαλλία.

Τη Δευτέρα, ο δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας Μπράιαν Κρεμπς ανέφερε ότι οι Aρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν έναν 23χρονο καταδικασμένο κυβερνοεγκληματία, ο οποίος φέρεται να είχε βοηθήσει σε κλοπές δεδομένων και εκβιασμούς που συνδέονται με τη ShinyHunters, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στο FBI. Η ομάδα απάντησε ότι ο Ολλανδός ύποπτος «δεν έχει καμία σχέση μαζί μας».

Το περιφερειακό γραφείο του FBI στο Ντάλας ηγείται της έρευνας για τη ShinyHunters και συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για τον εντοπισμό άλλων μελών της ομάδας, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση

Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια πώς η ShinyHunters κατάφερε να πραγματοποιήσει την επίθεση στο FBI. Η ομάδα υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε ένα «zero-day», δηλαδή μια μέχρι τότε άγνωστη ευπάθεια στον κώδικα του λογισμικού Oracle PeopleSoft, μιας εφαρμογής που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών.

Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές κυβερνοασφάλειας εκτιμούν ότι η υπόθεση μπορεί να είναι πιο σύνθετη. Την Παρασκευή, η Google αποκάλυψε σε ανάρτηση ιστολογίου ότι οι ομάδες πληροφοριών απειλών της έχουν εντοπίσει πρόσφατα τη ShinyHunters να ανανεώνει εκστρατεία «μαζικής εκμετάλλευσης» εναντίον θυμάτων που χρησιμοποιούν ένα σφάλμα στο Oracle PeopleSoft, το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί και είχε διορθωθεί με ενημέρωση τον Ιούνιο. Η ανάρτηση δεν αναφέρεται στην παραβίαση του FBI, όμως πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε ότι οι ερευνητές θεωρούν πως το γνωστό πλέον σφάλμα χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή των αρχείων προσωπικού.

Η ευπάθεια θεωρήθηκε τόσο σημαντική ώστε η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ την πρόσθεσε άμεσα σε κατάλογο γνωστών ευπαθειών υψηλού κινδύνου, τις οποίες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να αντιμετωπίζουν γρήγορα. «Αυτός ο τύπος ευπάθειας αποτελεί συχνό διάνυσμα επίθεσης για κακόβουλους κυβερνοεγκληματίες και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για το ομοσπονδιακό σύστημα», ανέφερε η υπηρεσία.

Η αβέβαιη διορία της ShinyHunters

Σε απάντηση σε ερωτήσεις των New York Times, η ShinyHunters ανέφερε με email την Παρασκευή ότι το FBI δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της και ότι θα τηρούσε τη διορία της Τρίτης. Οι χάκερ υποστήριξαν επίσης ότι η σοβαρότητα της παραβίασης ήταν «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ» μεγαλύτερη από όσα ήταν γνωστά δημοσίως, χωρίς ωστόσο να εξηγήσουν με ποιον τρόπο.

Ερευνητές κυβερνοασφάλειας που παρακολουθούν την ομάδα έχουν επισημάνει ότι η ShinyHunters έχει ιστορικό υπερβολής σχετικά με τις δραστηριότητές της, ωστόσο στην παρούσα παραβίαση οι ισχυρισμοί της έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό. «Δεν έχουμε πρόθεση να αποκαλύψουμε τον πραγματικό αντίκτυπο, αυτό θα το αφήσουμε στο FBI», ανέφερε η ομάδα. «Αν πουν ψέματα, δεν θα τους διορθώσουμε».

Η ομάδα επανέλαβε ότι θεωρεί πως η δημόσια προειδοποίηση του FBI ήταν η αιτία της αντιπαράθεσης και ότι η επίθεση είχε ως στόχο «την προστασία της επιχείρησής μας». «Αυτό συμβαίνει ώστε να ακουστούμε και να αναγνωριστούμε», ανέφερε η ShinyHunters. «Μπορεί να ακουγόμαστε σαν παιδιά των οποίων τα συναισθήματα πληγώθηκαν, όμως στο παιχνίδι μας η φήμη είναι το παν», συμπλήρωσε.