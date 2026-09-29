Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έθεσε σε λειτουργία ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των πτήσεων στα τρία μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής της Ουάσινγκτον, εισάγοντας για πρώτη φορά την τεχνολογία στις επιχειρήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για μήνες, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, παρουσίαζε το συγκεκριμένο εργαλείο ως λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η FAA στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι το σύστημα Strategic Management of Airspace Routing Trajectories (SMART) θα προσφέρει στους ελεγκτές «πολύ καλύτερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων».

Το σύστημα SMART θα χρησιμοποιείται σε τρία αεροδρόμια

Το SMART θα χρησιμοποιηθεί αρχικά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον. Ο Μπέντφορντ και ο Ντάφι επανέλαβαν τη Δευτέρα ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Υπάρχει πολλή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και για το ποιος ελέγχει τον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Ντάφι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την έναρξη λειτουργίας του SMART. «Πάντα θα είναι ένας άνθρωπος αυτός που διαχειρίζεται τον εναέριο χώρο στην Αμερική».

Ο Μπέντφορντ ανέφερε ότι παρουσίασε την τεχνολογία σε διευθύνοντες συμβούλους αεροπορικών εταιρειών «πριν από μερικές εβδομάδες» και ότι η επίδειξη «τους άνοιξε τα μάτια» σχετικά με τις αναποτελεσματικότητες στον εναέριο χώρο, αλλά και για το πόση δουλειά πρέπει να διεκπεραιώσουν οι ελεγκτές.

Πώς θα λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των πτήσεων

Κατά την παρουσίαση του συστήματος στο υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, ο Μπέντφορντ εξήγησε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στους ελεγκτές για τη διαχείριση του εναέριου χώρου.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις τα καιρικά συστήματα μετακινούνται γρήγορα, ενώ τα αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος περιμένοντας τους ελεγκτές να ενεργήσουν, την ώρα που εκείνοι διαχειρίζονται δεκάδες πτήσεις. Σύμφωνα με τον Μπέντφορντ, το SMART θα μπορούσε σε αυτές τις περιπτώσεις να μειώσει τους χρόνους αναμονής για προσγειώσεις και απογειώσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, όταν αεροσκάφη που κατευθύνονται προς το ίδιο αεροδρόμιο έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες εκτιμώμενες ώρες προσγείωσης, το SMART θα μπορεί να προτείνει μικρές αλλαγές στις διαδρομές των πτήσεων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να προσγειωθούν ταυτόχρονα.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα προγνωστικά αναλυτικά εργαλεία και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο καιρός, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε πολύ καλύτερες αποφάσεις για τον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Μπέντφορντ.

Την ίδια ημέρα προβλήματα σε παλαιές υποδομές

Η παρουσίαση του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης έγινε, ωστόσο, την ίδια ημέρα που η FAA αντιμετώπισε ένα γνώριμο πρόβλημα: τις βλάβες σε υποδομές που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες.

Βλάβη σε εξοπλισμό εγκατάστασης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ πρόσφατα. Στα αεροδρόμια Νιούαρκ Λίμπερτι, Τζον Φ. Κένεντι και ΛαΓκουάρντια επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναχωρήσεις και καταγράφηκαν καθυστερήσεις που διήρκεσαν για ώρες, καθώς ένα κύριο κύκλωμα παρουσίασε βλάβη και διαπιστώθηκε ότι είχε κοπεί μια εφεδρική γραμμή οπτικών ινών.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το CBS News, ο Μπέντφορντ δήλωσε ότι η διακοπή της γραμμής είναι «τεράστια» και προκλήθηκε από εργασίες κατασκευής σε σημείο μεταξύ του Νιου Μπράνσγουικ και του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Ντάφι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Amtrak έκοψε κατά λάθος τη γραμμή κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής, προκαλώντας το περιστατικό. Η Amtrak δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Επιφυλάξεις από αεροπορικές εταιρείες για το νέο σύστημα

Η έναρξη λειτουργίας του SMART πραγματοποιήθηκε μετά από δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών εμφανίζονταν επιφυλακτικοί ως προς την υιοθέτηση του προγράμματος.

Ωστόσο, αρκετές συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Μπέντφορντ και διευθυνόντων συμβούλων αεροπορικών εταιρειών, συνέβαλαν στη μείωση αυτής της αβεβαιότητας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους αεροπορικών εταιρειών που μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις με την FAA.

Ο Ντάφι δήλωσε ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι οι επιβάτες θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν και να βιώνουν τις βελτιώσεις που επεξεργάζονται η FAA και οι αεροπορικές εταιρείες μέσω της χρήσης του SMART.

Το σύστημα θα λειτουργήσει αρχικά για δοκιμαστική περίοδο 90 ημερών και στη συνέχεια αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και σε περισσότερες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.