Στον Λευκό Οίκο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών του κλάδου αναμένεται να συναντήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες διαφωνίες ακόμη και στο εσωτερικό της προεδρικής πλειοψηφίας.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται εκεί, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε από πηγές που γνωρίζουν το θέμα την παρουσία του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).

Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει επίσης σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.

Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.

«Οφείλουμε να εμπλέξουμε (τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης) στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν οι υποτιθέμενες προστασίες, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν τα πιο πολλά» πάνω σε αυτή την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.