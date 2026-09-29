Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Αβάνα έστειλε η Ουάσινγκτον, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να καλεί την Κούβα να αλλάξει πορεία και να επιλέξει «έναν διαφορετικό δρόμο». Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποίησε παράλληλα όσους θεωρούν ότι μπορούν απλώς να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως, «αν δεν αλλάξουν στάση θα πάρουν το μάθημά τους με τον σκληρό τρόπο».

Στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νωρίτερα φέτος εμπάργκο στην εισαγωγή πετρελαίου στο νησιωτικό κράτος, γεγονός που έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Κούβα, οι οποίες επιδεινώνονται από τις υπό κατάρρευση υποδομές.

«Ελπίζουμε ότι η Κούβα θα επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στην εκπομπή “Hannity” του Fox News. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει «κάποιοι άνθρωποι» που ελέγχουν την κουβανική κυβέρνηση «να ανοίξουν τα μάτια τους για να δουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν».

«Δυστυχώς πολλοί από τους ανθρώπους εκεί που συνεχίζουν να φωνάζουν επαναστατικά συνθήματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να περιμένουν να ολοκληρωθεί η θητεία αυτής της κυβέρνησης (σ.σ. του Ντόναλντ Τραμπ) χωρίς να κάνουν αλλαγές ή χωρίς να κάνουν τίποτα. Κάνουν λάθος και θα πάρουν το μάθημά τους τους με τον σκληρό τρόπο, αν δεν διορθώσουν τη στάση τους», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σάββατο ότι η χώρα του θα είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο με τις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Τραμπ προέβλεψε ότι ΗΠΑ και Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία και πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να αναληφθεί στρατιωτική δράση.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, όμως η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στην Αβάνα μετά την επιδρομή του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

«Πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα», εκτίμησε ο Ρούμπιο αναφερόμενος στη Βενεζουέλα και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτό, το συντομότερο δυνατό, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.