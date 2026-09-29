Στα 78 της χρόνια, η Καθ Μπόουι δεν περνά τον χρόνο της απλώς βλέποντας τηλεόραση ή φροντίζοντας τα εγγόνια της. Κάθε μέρα παίρνει την κονσόλα της, μπαίνει στο Fortnite και αντιμετωπίζει δεκάδες παίκτες από όλο τον κόσμο. Η Σκωτσέζα γιαγιά, που ξεκίνησε να παίζει βιντεοπαιχνίδια στα 69 της, έχει πλέον περισσότερους από 24.000 followers και κατέχει Ρεκόρ Γκίνες ως «η γηραιότερη γυναίκα streamer του Fortnite».

Η Σκωτσέζα γιαγιά αποδεικνύει ότι το gaming δεν έχει ηλικία. Γνωστή στην κοινότητα του Fortnite ως «Grumpygran1948», κατάγεται από το Μόρεϊ της Σκωτίας και σήμερα ζει στο Ινβεριούρι. Η περιπέτειά της στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών ξεκίνησε το 2017, όταν ο τότε 17χρονος εγγονός της της έδειξε τι ακριβώς είναι το Fortnite.

Από εκείνη τη στιγμή, το παιχνίδι έγινε μέρος της καθημερινότητάς της. «Κόλλησα αμέσως», λέει χαρακτηριστικά.

Η Καθ αγόρασε τη δική της κονσόλα και άρχισε να παίζει συστηματικά. Ο εγγονός της, ωστόσο, δεν πίστευε ότι η γιαγιά του θα μπορούσε να αποκτήσει κοινό ως streamer.

«Ως νεαρός, απλώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η γιαγιά του θα έκανε κάτι τέτοιο. Μου είπε ότι κανείς δεν θα δεχόταν να παίξει μαζί μου ή να με παρακολουθήσει», έχει δηλώσει.

Η αμφισβήτηση, όμως, λειτούργησε ως κίνητρο: «Το να μου το πει αυτό ήταν σαν να έδειξε κόκκινο πανί σε ταύρο. Ήθελα να του αποδείξω ότι μπορούσα να το κάνω». Και το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του: σήμερα περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι την ακολουθούν.

«Είκοσι τέσσερις χιλιάδες followers αργότερα και δεν το αναφέρει πια. Αναρωτιέμαι γιατί;» λέει με χιούμορ.

Το Fortnite έγινε καθημερινή συνήθεια

Η Καθ παίζει Fortnite κάθε μέρα και δηλώνει πως αυτό που την κρατά στο παιχνίδι είναι κυρίως η πρόκληση.

Το αγαπημένο της παιχνίδι είναι το «Battle Royale», όπου έως και 100 παίκτες καλούνται να αναμετρηθούν μεταξύ τους, με στόχο να παραμείνει ένας και μοναδικός νικητής. «Προσπαθείς να ξεπεράσεις τους αντιπάλους σου και να τους εξουδετερώσεις», εξηγεί.

Για την ίδια, όμως, το Fortnite δεν είναι μόνο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι ένας τρόπος να γνωρίζει ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο. «Παίζω με μερικούς υπέροχους ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία», λέει, σύμφωνα με το BBC.

«Είναι υπέροχο να γνωρίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι συζητήσεις που κάνουμε είναι υπέροχες. Έχω ανθρώπους που παίζουν μαζί μου αρκετά χρόνια».

Η Καθ εξηγεί πως η κοινότητα που δημιουργήθηκε γύρω από το παιχνίδι έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία για εκείνη από το ίδιο το Fortnite.

«Το gaming είναι για όλους»

Η ιστορία της Κάθ Μπόουι συμπεριλήφθηκε στην έκδοση Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες – Έκδοση Gamers 2027, η οποία παρουσιάζει παίκτες διαφορετικών γενεών και πολιτισμών από ολόκληρο τον κόσμο.

Η Άλις Μπελ, αρχισυντάκτρια της έκδοσης, τόνισε πως «το gaming είναι για όλους».

Η ιστορία της Καθ Μπόουι είναι η απόδειξη ότι το gaming δεν έχει ηλικία. Ξεκίνησε να παίζει Fortnite στα 69 της, δημιούργησε τη δική της διαδικτυακή κοινότητα και, εννέα χρόνια αργότερα, κατέκτησε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Για την ίδια, άλλωστε, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ποτέ δεν είναι αργά για να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο.