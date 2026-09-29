Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές της Τουρκίας με τη Ρωσία για τη μεταφορά των S-400, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Χακάν, προκειμένου να κλείσει ένα κεφάλαιο που κόστισε στην Άγκυρα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να παραλάβει ένα οπλικό σύστημα που δεν το χρησιμοποίησε ποτέ και αποξένωσε τους σημαντικότερους συμμάχους της. Οδήγησε επίσης στο να αποπεμφθεί από το πιο προηγμένο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών στον κόσμο, να υποστεί κυρώσεις επί χρόνια – και στη συνέχεια να ζητήσει από τον πωλητή να του επιστρέψει τα χρήματα.

Η ιστορία των S-400 υπήρξε, από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα μνημείο κακής κρίσης. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε εδώ και μήνες θέσει το ενδεχόμενο επιστροφής του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Τουρκμενιστάν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τότε ότι έγινε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, γεγονός που λέει κάτι για το πώς έβλεπε η Μόσχα την εικόνα αυτής της διπλωματικής μεταστροφής. Η δύσκολη θέση του Τούρκου ηγέτη αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση των κινδύνων που προκύπτουν όταν οι εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και η προσωπική ενόχληση υπερισχύουν της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας.

Ας γυρίσουμε πίσω στο 2017, όταν ο Ερντογάν υπέγραψε τη συμφωνία με τη Μόσχα. Η Τουρκία βρισκόταν τότε σε μια λογική να τα έχει καλά με τη Δύση, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και με τη Ρωσία. Υπήρχε τότε ενόχληση ότι δήθεν οι Αμερικανοί υποστήριξαν τους πραξικοπηματίες στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 για την ανατροπή του. Οι κατηγορίες εξυπηρετούσαν τους εσωτερικούς πολιτικούς του σκοπούς, τροφοδοτώντας την εθνικιστική δυσαρέσκεια και δικαιολογώντας τη στροφή του προς τη Μόσχα. Οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον είχαν επιδεινωθεί κατά τα χρόνια του Ομπάμα, ενώ ο Ερντογάν διατηρούσε ιδιαίτερη πικρία για την αποτυχία εξασφάλισης πυραύλων Patriot με όρους που θεωρούσε αποδεκτούς.

Η αγορά των S-400 ήταν η απάντησή του: μια προκλητική χειρονομία αψηφισμού απέναντι στη δυτική συμμαχία. Τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης την παρουσίασαν ως επιβεβαίωση της κυριαρχίας της χώρας, ως απόδειξη ότι η Άγκυρα δεν θα δεχόταν υποδείξεις από την Ουάσινγκτον. Οι εθνικιστικές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, των οποίων την υποστήριξη χρειαζόταν ο Ερντογάν για να διατηρήσει την εξουσία του, το υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Δεν είχε σημασία ότι το ρωσικό σύστημα ήταν ασύμβατο με την ολοκληρωμένη αεράμυνα του ΝΑΤΟ. Δεν είχε σημασία ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να καλύψει τα κενά στην τουρκική αεράμυνα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν έμφαση στο ότι θα κόστιζε στην Τουρκία τη θέση της στο πρόγραμμα F-35, για το οποίο τουρκικές εταιρείες κατασκεύαζαν περισσότερα από 900 εξαρτήματα και θα κέρδιζαν πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Ο συμβολισμός ήταν αυτός που είχε σημασία.

Οι συστοιχίες S-400 έφτασαν το 2019 και έκτοτε παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανενεργές. Η Τουρκία πραγματοποίησε μία και μοναδική δοκιμαστική βολή κοντά στη Σινώπη το 2020 και στη συνέχεια έθεσε αθόρυβα το σύστημα σε αποθήκευση. Ποτέ δεν έχει αναπτυχθεί επιχειρησιακά.

Το κόστος, όμως, ήταν απολύτως πραγματικό. Το 2019, η Ουάσινγκτον έδιωξε την Τουρκία από την κοινοπραξία του F-35, διακόπτοντας την παράδοση αεροσκαφών για τα οποία η Άγκυρα είχε ήδη καταβάλει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Δεκέμβριο του 2020, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, αποκλείοντας την υπηρεσία αμυντικών προμηθειών της από αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και ευαίσθητη τεχνολογία. Οι τουρκικές αμυντικές εταιρείες που είχαν αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού του F-35 βρέθηκαν εκτός του προγράμματος.

Το ερώτημα είναι τώρα πού θα πάνε οι S-400; Διεθνή μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ενδεχομένως να μεταφερθούν στη Σομαλία. Η Άγκυρα το διέψευσε. Ο Λαβρόφ έθεσε όρους, δηλαδή την εντολή να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όπου και αν μεταφερθούν. Το βέβαιο είναι ότι ο Ερντογάν πιέζεται