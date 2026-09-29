Την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος νυν ή πρώην αξιωματούχων σε τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως της Βολιβίας, που η Ουάσιγκτον κατηγορεί για διαφθορά δικαστικών και κρατικών λειτουργών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η διπλωματία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την οποία υπογράφει ο εκπρόσωπός του, Τόμι Πίγκοτ, η νέα πολιτική «επιβάλλει περιορισμούς ως προς τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε αλλοδαπούς πολίτες -και στα μέλη πρώτου βαθμού των οικογενειών τους- που υπονομεύουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, μέσω της διαφθοράς ή της εμπλοκής σε δραστηριότητες συνδεόμενες με την εμπορία ναρκωτικών στην περιοχή μας».

«Η υπονόμευση δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και το κράτος του δικαίου στην Αμερική και δεν θα γίνει ανεκτή», συνεχίζει το κείμενο.

Μεταξύ των στόχων των περιοριστικών μέτρων βρίσκονται νυν ή πρώην δικαστές, κρατικοί λειτουργοί και επιχειρηματίες στη Βολιβία, στην Κολομβία, στον Ισημερινό και στο Περού.

Ειδικά στην περίπτωση της Βολιβίας, στο στόχαστρο βρίσκονται 21 πρόσωπα, ανάμεσά τους δικαστές που βλέπουν τις βίζες τους να ακυρώνονται ή, εάν δεν κατέχουν τέτοια, να τους επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους είναι ο Βολιβιανός γενικός εισαγγελέας, Ροχέρ Μαριάκα, που ανέλαβε στα τέλη του 2024.

«Οι ενέργειές του θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ να καταπολεμήσει τη ναρκοτρομοκρατία, ενώ υπονομεύει τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς της Βολιβίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ενδιαφερόμενος αντέτεινε στον Τύπο χθες ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον σηματοδοτεί «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της Βολιβίας και «πολιτική πίεση» εξαιτίας ερευνών στις οποίες πρωτοστάτησε.

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η δουλειά που κάνω (…) θα αμφισβητηθεί από αποφάσεις ή δηλώσεις προερχόμενες από το εξωτερικό», ανέφερε ο κ. Μαριάκα.

Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης στον συνταγματικό δικαστή, Ισραέλ Ραμίρο Καμπέρο, και στον Μαρτίν Ιρούστα, εισαγγελέα που είχε υπάρξει δικηγόρος του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Ο Βολιβιανός πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Ιούνιο, έπειτα από αρκετές εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησής του. Το κοινοβούλιο παράτεινε την περασμένη Πέμπτη το μέτρο για 90 ημέρες, λόγω του κινδύνου να υπάρξουν νέοι αποκλεισμοί δρόμων.

«Ασπίδα της Αμερικής»

Στο Περού, μέλος του συνταγματικού δικαστηρίου στη Λίμα, ο Χουάν Κάρλος Νούνιες, μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επιβολή της ηγεμονίας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, δίνοντας έμφαση ιδίως στην πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, Μάρκο Ρούμπιο, είναι σημαιοφόρος της πολιτικής αυτής. Πρόσφατα έκανε περιοδεία στην Κολομβία, στον Ισημερινό και στο Περού, με φόντο τη στροφή της περιοχής στη δεξιά, με την ανάδειξη ηγετών προσκείμενων στον αμερικανό πρόεδρο.

Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης, εγγράφεται η δημιουργία της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας κάπου 15 χωρών εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες των χωρών που έχουν ενταχθεί στη συμμαχία αυτή να προχωρήσουν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος 24 συμμοριών που δρουν στην αμερικανική ήπειρο και η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».