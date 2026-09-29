Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο ίδιος «δεν θα άφηνε ελεύθερους» τους πέντε Βρετανούς οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υφ’ όρον.

«Με εκπλήσσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς για τον φερόμενο ρόλο του Ιράν, ο κ. Τραμπ είπε «είναι πιθανό», πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν θέλει να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα μπορούσα να γίνω πολύ συγκεκριμένος, αλλά προτιμώ να μην πω τίποτα», πρόσθεσε.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε χθες Δευτέρα ότι «εξετάζει πολλαπλά σενάρια» για τα κίνητρα στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου αυτού της εμπλοκής «ξένου κράτους».

Το Ιράν, από την πλευρά του, διέψευσε «κατηγορηματικά» πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε πιο κατηγορηματικός, δηλώνοντας στο Fox News πως στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης «ξεκάθαρα» εμπλεκόταν «ξένος παράγοντας».

Αρνήθηκε ωστόσο και αυτός να δώσει «λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό».

«Δεν θα υπεισέλθω ακόμη σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τις βρετανικές αρχές, που επέδειξαν πνεύμα στενής συνεργασίας και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους», σημείωσε.

Πέντε άνδρες που έχουν βρετανική υπηκοότητα, μεταξύ 23 και 25 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί κοντά σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας (RAF) στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, που χρησιμοποιήθηκε από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τους βαρύνουν υποψίες για «παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».