Δέσμη παρεμβάσεων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας παρουσίασε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με άνοδο της ανεργίας.

Στο 9,5%, ο επίσημος δείκτης ανεργίας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 5ετίας, κατά το ινστιτούτο στατιστικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επενδύσεις, έργα και μέτρα 1,3 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ, ώστε να τονωθεί η απασχόληση, αναμένεται ότι «θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες και όλο το 2027», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας στο Σαντιάγο.

Προβλέπονται τέσσερις άξονες: επιτάχυνση των κρατικών επενδύσεων και των δημοσίων έργων άμεσης εκτέλεσης, τόνωση των προσλήψεων, προσφορά περισσότερης ρευστότητας σε επιχειρήσεις και προμηθευτές, κατάρτιση νέας εθνικής πολιτικής για την απασχόληση.

Ξεχωρίζουν μέτρα υποστήριξης όπως η «επιδότηση της απασχόλησης» σε συγκεκριμένες περιοχές και τομείς που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, για τα οποία θα διατεθεί κρατική χρηματοδότηση 94 εκατ. δολαρίων το 2026 και το 2027.

Η κρίση απασχόλησης πλήττει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους — πιο σκληρά τις γυναίκες και τους κάτω των 24 ετών.