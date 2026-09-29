Ένοπλη σύγκρουση ξέσπασε στα σύνορα του Περού με την Κολομβία, όπου δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας αντιμετώπισαν μέλη ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, σύμφωνα με ανακοίνωση του περουβιανού υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση διεξήχθη στην επαρχία Πουτουμάγιο, στο βορειοδυτικό τμήμα της περουβιανής επικράτειας, σημείωσε το υπουργείο στην ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, χωρίς να διευκρινίσει πότε.

Τρία μέλη της παράταξης, που είναι γνωστή με την ονομασία Los Comandos de la Frontera («καταδρομείς των συνόρων») έπεσαν σε ποταμό, κατά το δελτίο Τύπου, που συντάχθηκε προχθές Κυριακή 27η Σεπτεμβρίου.

«Οι συνθήκες ασφαλείας, καθώς και το βάθος και η ορμητική ροή του ποταμού, κατέστησαν αδύνατες επιχειρήσεις έρευνας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατόπιν «δουλειάς (της υπηρεσίας) πληροφοριών» και «μόλις εντοπίστηκε η τοποθεσία, διεξήχθη επιχείρηση κει σημειώθηκε σύγκρουση που ανάγκασε τους κακοποιούς να υποχωρήσουν, ενώ τρεις από αυτούς έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουφέκι τύπου M16, δυο πιστόλια, χειροβομβίδα, πυρομαχικά, ελαφρύς εξοπλισμός μάχης, στρατιωτικές στολές και φάρμακα.

Το αντάρτικο κίνημα μαρξιστικών καταβολών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) υπέγραψε το 2016 συμφωνία ειρήνης που έβαλε τέλος σε πάνω από μισό αιώνα σύγκρουσης με το κράτος της Κολομβίας.

Όμως όχι λίγες μονάδες του απέρριψαν τη συμφωνία αυτή και συνεχίζουν τη δράση τους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και άλλων ένοπλων οργανώσεων, που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και εκβιάσεις, για να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

Την περασμένη Παρασκευή, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, απέλασε στις ΗΠΑ τον Γιοβάνι Αντρές Ρόχας, γνωστό επίσης με το προσωνύμιο Αράνια, ηγέτη της ομάδας Comandos de la Frontera, που συνελήφθη το 2025.