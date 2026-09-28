Ο πάπας Λέων υπογράμμισε ότι οι φόβοι σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανθρωπότητα δεν μπορούν να απορρίπτονται ως fake news, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανησυχίες που απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση. Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως αιχμή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, που προειδοποιεί για τους κινδύνους της ΤΝ από την ημέρα που ανέλαβε τα ποντιφικικά καθήκοντά του, επέκρινε ευθέως και τα διευθυντικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών που λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην ΤΝ.

«Πράγματι πιστεύω ότι οι ανησυχίες που εγείρουν πολλοί ειδικοί στην ΤΝ θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος με το οποίο επιστρέφει στη Ρώμη, αφού ολοκλήρωσε την τετραήμερη περιοδεία του στη Γαλλία. «Δεν νομίζω ότι είναι fake news, όπως είπαν κάποιοι».

«Αν με ρωτούσε κάποιος αν έχω πανικοβληθεί, όχι, δεν είμαι πανικόβλητος. Κοιμάμαι τη νύχτα», αστειεύτηκε ο πάπας.

Την περασμένη εβδομάδα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» τους φόβους ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την ΤΝ.

Ο ποντίφικας είπε επίσης ότι διάβασε σήμερα πως ο επικεφαλής της εταιρείας ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρόπος για να εισαχθούν δικλείδες ασφαλείας σε ορισμένα μοντέλα ΤΝ. Όμως εξέφρασε σκεπτικισμό, σημειώνοντας: «Είναι ο ίδιος που λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, ούτε κρατική ρύθμιση».

Ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ είπε αυτόν τον μήνα στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι οι ανησυχίες γύρω από την ΤΝ είναι υπερβολικές.