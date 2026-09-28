Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος του Axios, σύμφωνα με το οποίο εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει οικονομικά ανταλλάγματα στο Ιράν προκειμένου να εξασφαλίσει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ με γνώση των έμμεσων διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο χαλάρωσης ορισμένων κυρώσεων και αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ απέρριψε πλήρως την πληροφορία με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι δεν προσέφερε τίποτα στην ιρανική πλευρά.

«Το Axios μόλις δημοσίευσε ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο ο “Τραμπ” προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερα ΤΙΠΟΤΑ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Axios, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ψευδές και ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

«Το δημοσίευμα του Axios, όπως και τα περισσότερα άλλα, είναι μια ΑΠΑΤΗ, που χρησιμοποιείται μόνο για να ικανοποιήσει το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ. Θα πρέπει να αποσύρουν αυτή την ψεύτικη ιστορία, ΑΜΕΣΩΣ!», ανέφερε.

Τι ανέφερε το δημοσίευμα

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται σε σημαντική απόσταση σε βασικά ζητήματα, την ώρα που το Κατάρ και το Πακιστάν επιχειρούν να μεσολαβήσουν για την επίτευξη συμφωνίας.

Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το μέσο χαρακτήρισε τις έμμεσες συνομιλίες «θετικές και εποικοδομητικές», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει δείξει διάθεση ευελιξίας στα πυρηνικά ζητήματα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι διαφωνίες φέρεται να αφορούν επίσης τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Axios, η ιρανική πλευρά επιδιώκει οι συνομιλίες να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ η Ουάσιγκτον θέτει ως βασική προϋπόθεση συγκεκριμένες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο πυρηνικό ζήτημα.

Παρόμοια πληροφορία μετέδωσε ακόμη ένα αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο ενδεχόμενη οικονομική ελάφρυνση για το Ιράν θα αποτελούσε μέρος μιας τελικής συμφωνίας και θα προϋπέθετε «συγκεκριμένη πρόοδο» στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι αναφορές αυτές έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια μέσω μεσολαβητών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ σύντομα»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος για την έκβαση του πολέμου με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν και ότι οι εχθροπραξίες θα ολοκληρωθούν σύντομα.

«Θα νικήσουμε. Θα γίνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και θα τελειώσει αρκετά γρήγορα», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας λίγο αργότερα: «Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ σύντομα. Θα τελειώσει».

Trump on Iran:



We’re going to win. It’s going to be one way or the other. It’s going to go pretty quickly. pic.twitter.com/jIarJZouCV — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε παράλληλα της απόφασής του για στρατιωτική εμπλοκή, συνδέοντάς την με την αποτροπή της απόκτησης και χρήσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Πήγα σε πόλεμο για να σταματήσω κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαν ποτέ να συμβούν στον κόσμο — σε εμάς, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θα είχε εξαφανιστεί. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ, δεν θα υπήρχε Μέση Ανατολή και στη συνέχεια οι πύραυλοι και οι βόμβες θα άρχιζαν να κατευθύνονται προς εμάς και προς την Ευρώπη. Και εγώ το σταμάτησα», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την ιρανική πλευρά. «Είναι τρελοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Είναι πολύ τρελοί άνθρωποι. Τους το λέω συνέχεια. Τους λέω: “Είστε τρελοί, φίλε”».

Trump on Iran:



They are crazy. There’s no question about it. They are very crazy people.



I tell them all the time. I say, “You are crazy, man.” pic.twitter.com/JXsTJiOaNq — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Αναφερόμενος εκ νέου στον κίνδυνο χρήσης πυρηνικών όπλων, πρόσθεσε: «Αν θέλετε να δείτε χάος, αφήστε τους να καταστρέψουν μια πόλη με πυρηνικό όπλο. Δεν μιλάω μόνο για το Ισραήλ και για μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής. Αφήστε τους να μας χτυπήσουν με ένα πυρηνικό όπλο, για όλους εκείνους τους ανόητους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτό είναι εντάξει».

Trump on Iran:



If you want to see turmoil, let them take out a city with a nuclear weapon.



I’m not only talking about Israel and big parts of the Middle East.



Let them hit us with a nuclear weapon, for all those stupid people that think it’s okay. pic.twitter.com/prktGbiG2L — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Ο Τραμπ συνέδεσε, τέλος, τον τερματισμό του πολέμου και με τις οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, προβλέποντας ότι θα οδηγήσει σε πλήρη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

«Όταν δείτε τι θα συμβεί μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα εξαλειφθεί. Πλήρως», υποστήριξε.