Στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη θα μπορέσει να επιστρέψει η 87χρονη συνταξιούχος που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έξωση, υπόθεση η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος της, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της ηλικιωμένης στην κατοικία της.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο» είπε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Así ha salido Maricarmen de su casa. La imagen de la barbarie. https://t.co/2nqXBWN9Wp — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 22, 2026

Χιλιάδες στους δρόμους για την 87χρονη

Η απομάκρυνση της Μαρικάρμεν από την κατοικία στην οποία ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια πήρε γρήγορα διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μια μεμονωμένη υπόθεση έξωσης. Μετά την αποχώρησή της από το διαμέρισμα, η 87χρονη χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην ηλικιωμένη.

Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, πολίτες είχαν εγκατασταθεί στην Πουέρτα ντελ Σολ, στήνοντας έναν «καταυλισμό συμπαράστασης». Η παρουσία τους στην κεντρική πλατεία της ισπανικής πρωτεύουσας δεν αφορούσε αποκλειστικά τη Μαρικάρμεν, καθώς οι συγκεντρωμένοι έθεσαν ευρύτερα το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής και της ολοένα μεγαλύτερης δυσκολίας πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Στις διαμαρτυρίες έδωσε το «παρών» και η Ένωση Ενοικιαστών, η οποία ζήτησε να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης. Η οργάνωση υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «ξεπερνά» την προσωπική περίπτωση της Μαρικάρμεν, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι κινητοποιήσεις στην Πουέρτα ντελ Σολ δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Η λύση μέσω του Reviva που δεν προχώρησε

Υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων και της μεγάλης δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Urbagestión παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή μια πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η εταιρεία πρότεινε να παραχωρηθεί το ακίνητο –χωρίς να πωληθεί– στη δημοτική εταιρεία στέγασης EMVS. Στόχος ήταν η Μαρικάρμεν να παραμείνει στο διαμέρισμα καταβάλλοντας χαμηλότερο μίσθωμα, μέσω του προγράμματος Reviva.

Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, απορρίφθηκε από την EMVS, καθώς διαπιστώθηκε ότι η κατοικία δεν μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα λόγω των προβλεπόμενων κριτηρίων.

Για να γίνει δεκτό ένα ακίνητο στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης του δήμου, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι απαλλαγμένο από οικονομικές επιβαρύνσεις. Το διαμέρισμα όπου ζούσε η 87χρονη συνοδεύεται από στεγαστικό δάνειο και, όπως εξήγησε εκπρόσωπος της EMVS, αυτό αποτέλεσε εμπόδιο για την αξιοποίησή του μέσω του Reviva.

Από την πλευρά της, η Urbagestión υποστήριξε ότι στην παρούσα φάση δεν είχε τη δυνατότητα να εξοφλήσει το δάνειο «ούτε οικονομικά ούτε σε επίπεδο κτηματολογικής καταχώρισης».

Επιπλέον, οι κατοικίες του Reviva δεν διατίθενται απευθείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η κατανομή τους πραγματοποιείται βάσει προκαθορισμένης προτεραιότητας, ενώ υπάρχει ήδη λίστα αναμονής πολιτών που έχουν αιτηθεί πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.

Η παρέμβαση του δήμου άνοιξε τον δρόμο για συμφωνία

Μετά το αδιέξοδο γύρω από το Reviva, ο δήμος της Μαδρίτης μπήκε στη διαδικασία ως μεσολαβητής μεταξύ της Urbagestión και των εκπροσώπων της 87χρονης. Οι επαφές οδήγησαν τελικά στη συνάντηση της Δευτέρας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της EMVS στην Αργκανθουέλα.

Η νέα συμφωνία μίσθωσης κατέστη δυνατή με τη συνδρομή της δημοτικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Ενοικιάσεων, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει δικλίδες ασφαλείας και στις δύο πλευρές μιας μίσθωσης.

Για τους ιδιοκτήτες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δωρεάν κάλυψη σε περίπτωση μη πληρωμής του ενοικίου και ασφάλιση της κατοικίας. Από την πλευρά των ενοικιαστών, το πρόγραμμα θέτει ως όριο το συνολικό στεγαστικό κόστος να μην υπερβαίνει το 40% του καθαρού εισοδήματός τους.

Μια δικαστική και στεγαστική διαμάχη έξι ετών

Το διαμέρισμα στην περιοχή Ρετίρο είχε περάσει στην ιδιοκτησία της Urbagestión το 2018. Η τιμή αγοράς του ήταν σημαντικά χαμηλότερη από εκείνες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς η κατοικία ήταν ήδη μισθωμένη στη Μαρικάρμεν.

Η ηλικιωμένη έχει μηνιαία σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ. Οι εκπρόσωποί της υποστηρίζουν ότι σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ήταν συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας κανονικά τόσο το ενοίκιο όσο και τους λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό που πλήρωνε κάθε μήνα έφθανε περίπου τα 500 ευρώ.

Η μίσθωσή της υπαγόταν στο παλαιότερο ισπανικό καθεστώς ενοικίων, το οποίο είναι γνωστό ως «renta antigua».

Δύο χρόνια μετά την αγορά του ακινήτου, το 2020, η Urbagestión ενημέρωσε την 87χρονη ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Η εταιρεία επικαλέστηκε το γεγονός ότι το συμβόλαιο μίσθωσης είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές.

Ακολούθησε μια πολυετής αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Μαρικάρμεν, στο διάστημα αυτό κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις από κρατικούς φορείς, ιδιώτες αλλά και ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού, είτε για να καλυφθεί η διαφορά στο μίσθωμα είτε ακόμη και για να αγοραστεί το διαμέρισμα. Η πλευρά της 87χρονης υποστηρίζει ότι καμία από αυτές δεν έγινε αποδεκτή από την εταιρεία.

Η Urbagestión ζητούσε πλέον μηνιαίο μίσθωμα ύψους 1.600 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο ακόμη και από τη σύνταξη της Μαρικάρμεν.

Λίγο πριν από τη συνάντηση που οδήγησε τελικά σε συμφωνία, η δικηγόρος της 87χρονης είχε επισημάνει ότι ήταν η πρώτη φορά μέσα σε έξι χρόνια που «ο ιδιοκτήτης κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήταν διατεθειμένος να συζητήσει».