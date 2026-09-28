Σε διάψευση των δηλώσεων του Αμερικανού πρέσβη στο Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού, προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας ότι έθεσε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο αγοράς αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Η συζήτηση άνοιξε μετά την εμφάνιση του Περντιού στην εκπομπή «Fox News Sunday», λίγες ημέρες μετά την επίσημη επίσκεψη του Σι στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός διπλωμάτης, αναφερόμενος στις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς την Ταϊβάν, υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή ρωτήσει τον Κινέζο πρόεδρο εάν θα ενδιαφερόταν και ο ίδιος να αγοράσει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο Περντιού, πάντως, δεν προσδιόρισε πότε φέρεται να έγινε η συγκεκριμένη συζήτηση ούτε ανέφερε ποια ήταν η αντίδραση του Σι.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για τους ισχυρισμούς του πρέσβη, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν άκουσε ποτέ κάτι τέτοιο».

«Θα ήθελαν πιθανότατα (οι Κινέζοι) να αγοράσουν (αμερικανικά όπλα) επειδή κατασκευάζουμε καλύτερα από αυτούς και επομένως ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Όμως δεν μιλήσαμε για αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Q: Ambassador to China Perdue said that you suggested to Xi that the U.S. would sell U.S. military equipment to China. Is that accurate?



Trump: I never heard of that. They would probably like to buy it because we make better equipment, but we didn’t discuss that. pic.twitter.com/hlTY8JZrv0 — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Ο Τραμπ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ο Περντιού ενδέχεται να αναφερόταν στην Ταϊβάν και όχι στην Κίνα, καθώς το ζήτημα των αμερικανικών εξοπλιστικών πωλήσεων προς την Ταϊπέι παραμένει βασικό σημείο τριβής στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκλείει πώληση όπλων στην Κίνα

Αποστάσεις από τις δηλώσεις του Περντιού πήρε και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Κίνα και ότι δεν υφίσταται ούτε πρόταση ούτε σχεδιασμός της Ουάσιγκτον για μια τέτοια συμφωνία.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνας γύρω από την Ταϊβάν. Η Ουάσιγκτον αποτελεί τον σημαντικότερο προμηθευτή στρατιωτικού εξοπλισμού της Ταϊπέι, ενώ το Πεκίνο αντιδρά διαχρονικά στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Το θέμα της Ταϊβάν τέθηκε και στις πρόσφατες επαφές των δύο προέδρων στην Ουάσιγκτον, με τον Σι να καλεί, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, την αμερικανική πλευρά να επιδείξει προσοχή στον χειρισμό του ζητήματος.