Μια αθόρυβη πτήση προς τον Κόλπο εξελίχθηκε σε διπλωματικό θρίλερ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, σε μια επίσκεψη που αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί δημόσια και αποκαλύφθηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η επιβεβαίωση ήρθε στη συνέχεια από την πλευρά των Εμιράτων, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων να αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας Ισραήλ – ΗΑΕ.

Όμως πίσω από τη διπλωματική ανακοίνωση υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά μια από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις στο Ισραήλ.

Η επίσκεψη που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, ο Νετανιάχου μετέβη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ιδιωτικό αεροσκάφος και συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ.

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να παραμείνει μυστική μέχρι την επιστροφή της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο ταξίδι φέρεται να συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, και στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Η αποκάλυψη της επίσκεψης από το ισραηλινό Κανάλι 12 προκάλεσε αντίδραση από τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ.

Η Σιν Μπετ στρέφεται κατά του Καναλιού 12

Η Σιν Μπετ κατέθεσε καταγγελία στον επικεφαλής της στρατιωτικής λογοκρισίας, ζητώντας να κινηθούν διαδικασίες κατά του τηλεοπτικού σταθμού για παραβίαση των κανόνων λογοκρισίας.

Από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού υποστηρίχθηκε ότι η δημοσιοποίηση της επίσκεψης δημιούργησε κίνδυνο για την ασφάλεια του Νετανιάχου, της συζύγου του και των μελών της αντιπροσωπείας, καθώς η αποκάλυψη έγινε ενώ το αεροσκάφος δεν είχε ακόμη επιστρέψει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Η «δύσκολη» συζήτηση για την προειδοποίηση πριν την 7η Οκτωβρίου

Η χρονική στιγμή της επίσκεψης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ισραηλινά δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών και η Haaretz, είχαν αναφέρει ότι ο ηγέτης των ΗΑΕ φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου λίγο πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ότι επίκειτο μεγάλη επιχείρηση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αρνηθεί ότι έλαβε τέτοια προειδοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα, ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν ακριβώς αυτή η υπόθεση και η προσπάθεια να ξεκαθαριστεί τι είχε ειπωθεί πριν από την επίθεση.

Μια σχέση που χτίστηκε πάνω στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Η σχέση Ισραήλ – ΗΑΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, οι οποίες οδήγησαν στην εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά τις εντάσεις που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Γάζα και οι περιφερειακές συγκρούσεις, τα δύο κράτη έχουν διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας σε διπλωματικό και ασφαλιστικό επίπεδο.

Η μυστικότητα γύρω από το ταξίδι, η αντίδραση της Σιν Μπετ και η πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ δίνουν στη συνάντηση του Άμπου Ντάμπι διαστάσεις μεγαλύτερες από μια απλή διπλωματική επαφή.