Νέα αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ιρανικό νησί Κεσμ, καθώς κάτοικοι της περιοχής άκουσαν ισχυρό θόρυβο που παρέπεμπε σε έκρηξη, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο ήχος προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νησιού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές που να υποδεικνύουν ότι σημειώθηκε πλήγμα στο έδαφος του Κεσμ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Το Κεσμ βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων. Η περιοχή βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο αυξημένης στρατιωτικής και ναυτικής έντασης.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα στο νησί και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, με ιρανικά μέσα να έχουν μεταδώσει και στις αρχές Σεπτεμβρίου πληροφορίες για εκρήξεις που ακούστηκαν από την κατεύθυνση της θάλασσας.