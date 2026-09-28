Ένα λογισμικό που σχεδιάστηκε για να «ξεκλειδώνει» και να αναλύει δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκαλεί ερωτήματα στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η αμερικανική εταιρεία Oxygen Forensics, με επίσημη έδρα στη Βιρτζίνια, κατηγορείται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ότι στην πραγματικότητα ελεγχόταν και λειτουργούσε από Ρώσους, ενώ η ίδια τεχνολογία φέρεται να είχε διατεθεί και σε ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το λογισμικό της εταιρείας είχε χρησιμοποιηθεί από ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου, ενώ είχε βρεθεί και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τη διαχείριση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων.

Από τα ευρωπαϊκά εργαστήρια ψηφιακών ερευνών μέχρι τις καταγγελίες των ΗΠΑ

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το POLITICO, η Oxygen Forensics είχε συμμετάσχει σε δύο προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρώτο ήταν το EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence), πρόγραμμα με χρηματοδότηση άνω των 1,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2014-2016, που στόχο είχε τη βελτίωση της συλλογής και ανταλλαγής ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων.

Στο δίκτυο του προγράμματος συμμετείχαν φορείς όπως η Europol, η Eurojust και η μονάδα ψηφιακής εγκληματολογίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η εταιρεία εμφανίστηκε επίσης στο πρόγραμμα INSPECTr, στο πλαίσιο του Horizon 2020, το οποίο αφορούσε εργαλεία για την ανάλυση ψηφιακών στοιχείων από διαφορετικές πλατφόρμες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, διευκρίνισε στο POLITICO ότι η Oxygen Forensics δεν ήταν μέλος των κοινοπραξιών αυτών και δεν έλαβε χρηματοδότηση από την Κομισιόν.

Οι κατηγορίες για κρυφή ρωσική διοίκηση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο κατηγόρησε την εταιρεία ότι έκρυψε πως η ανάπτυξη του λογισμικού της γινόταν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η Oxygen Forensics διοικούνταν από ομάδα στη Ρωσία υπό τον Ρώσο υπήκοο Όλεγκ Σεργκέγεβιτς Νταβίντοφ, ενώ παρουσιαζόταν επισήμως ως αμερικανική εταιρεία με επικεφαλής τον Λι Ράιμπερ.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι οι Ρώσοι πίσω από την Oxygen έλεγχαν και τη ρωσική εταιρεία MKO Systems, η οποία φέρεται να πωλούσε την ίδια τεχνολογία στη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB και στο υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας.

Συλλήψεις και κατάσχεση ψηφιακής υποδομής

Ο Λι Ράιμπερ συνελήφθη στις ΗΠΑ, ενώ ο Νταβίντοφ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση εταιρικών λογαριασμών, δεκάδων διαδικτυακών domains και άλλων υποδομών που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιούνταν για τις επίμαχες δραστηριότητες.

Ωστόσο, η έρευνα των ΗΠΑ δεν υποστηρίζει ότι το λογισμικό περιείχε κακόβουλο κώδικα ή ότι χρησιμοποιήθηκε για παράνομη πρόσβαση στα συστήματα πελατών.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία

Η έρευνα του POLITICO αναφέρει ότι προϊόντα της Oxygen Forensics είχαν αγοραστεί ή χρησιμοποιηθεί από αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται:

η Γερμανία,

η Ισπανία,

η Ιταλία,

η Πολωνία,

η Ουγγαρία,

η Ρουμανία και η Λετονία.

Σε έγγραφο της ουγγρικής αστυνομίας καταγράφεται σύμβαση με την εταιρεία το 2024, ενώ η εισαγγελία του Σάσαρι στην Ιταλία είχε συμπεριλάβει το λογισμικό της εταιρείας στα αναγνωρισμένα εργαλεία για ψηφιακή ανάλυση δεδομένων από κινητές συσκευές.

Το μεγάλο ερώτημα: κινδύνευσαν ευρωπαϊκά δεδομένα;

Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα μεγαλύτερο ζήτημα για την ασφάλεια των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι δυτικές αρχές.

Η Νατάλια Κραπίβα, νομική σύμβουλος της οργάνωσης Access Now, δήλωσε στο POLITICO ότι αν επιβεβαιωθεί πως λογισμικό ρωσικής προέλευσης χρησιμοποιήθηκε σε ευρωπαϊκές έρευνες, τότε υπάρχει ανάγκη για πλήρη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο έφτασε να χρησιμοποιείται από κρατικές υπηρεσίες.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία θα πρέπει να εξετάσουν αν υπήρξε κίνδυνος έκθεσης ευαίσθητων πληροφοριών.

Η υπόθεση της Oxygen Forensics φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα της ψηφιακής εποχής: πόσο ασφαλή είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες ασφαλείας όταν η προέλευσή τους δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη;