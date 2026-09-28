Νέα ένταση προκαλούν οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη Δυτική Όχθη με τις ίδιες στρατιωτικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν στη Γάζα.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Ynet News, ο Σμότριτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει σε «πόλεμο» στη Δυτική Όχθη, την οποία αναφέρει συχνά με τη βιβλική ονομασία «Ιουδαία και Σαμάρεια», ενώ ζήτησε παράλληλα τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική αρχή».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, περίπου έναν μήνα πριν από τις ισραηλινές εκλογές, ενώ η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί και οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς κριτικής.

«Να κάνουμε στη Δυτική Όχθη ό,τι κάναμε στη Γάζα»

Ο Σμότριτς υποστήριξε ότι η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αποτελεί μοντέλο που θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δυτική Όχθη.

«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, να κάνουμε εκεί αυτό που κάναμε στη Γάζα, να διαλύσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να εξαλείψουν κάθε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή, κάνοντας αναφορά σε όπλα, μαχητές και δίκτυα που, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από παλαιστινιακές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Σουχάντ Μπισάρα, νομική διευθύντρια της ισραηλινής οργάνωσης Adalah, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι τοποθετήσεις του Σμότριτς δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως προεκλογική ρητορική, αλλά ως ένδειξη πολιτικής κατεύθυνσης.

Όπως ανέφερε, η έκκλησή του για εφαρμογή των πρακτικών της Γάζας στη Δυτική Όχθη συνιστά, κατά την άποψή της, δημόσια διατύπωση προθέσεων που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι επιδιώξεις για προσάρτηση εδαφών

Παράλληλα με τις δηλώσεις του για τη Δυτική Όχθη, ο Σμότριτς επανέλαβε τη στήριξή του στην προσάρτηση περιοχών που βρίσκονται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα επιθυμούσε την προσάρτηση τμημάτων της Γάζας μέχρι τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», καθώς και περιοχών στον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι.

Η «Κίτρινη Γραμμή» αποτελεί σημείο αναφοράς στις ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, ενώ ο ποταμός Λιτάνι στον Λίβανο έχει ιστορικά αποτελέσει σημείο στρατηγικού ενδιαφέροντος για το Ισραήλ.

Ο Σμότριτς υποστήριξε ότι τέτοιες κινήσεις θα αποτελούσαν απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και θα έστελναν μήνυμα στους αντιπάλους του Ισραήλ.

Η πολιτική γραμμή του Σμότριτς

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη μακρόχρονη πολιτική θέση του Σμότριτς υπέρ της επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και κατά της λύσης των δύο κρατών.

Ο υπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την προσάρτηση μεγάλου μέρους της περιοχής, ενώ έχει ζητήσει την επιτάχυνση της ανάπτυξης ισραηλινών οικισμών.

Τον Ιούλιο είχε κάνει λόγο για «επανάσταση στην επέκταση των οικισμών», μετά την έγκριση από την ισραηλινή κυβέρνηση 13 νέων οικιστικών σχεδίων στην περιοχή.

Οι θέσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς, καθώς οι περισσότεροι σύμμαχοι του Ισραήλ θεωρούν τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη παράγοντα που δυσχεραίνει την προοπτική μιας πολιτικής λύσης.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αμφισβητεί αυτή τη θέση και υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο τελικής πολιτικής συμφωνίας.

Το ερώτημα των εκλογών: ρητορική ή πολιτική κατεύθυνση;

Το βασικό ερώτημα που τίθεται μετά τις δηλώσεις Σμότριτς είναι κατά πόσο αποτελούν μέρος της προεκλογικής αντιπαράθεσης ή αν προαναγγέλλουν συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές.

Ο Μαϊράβ Ζονσζέιν, αναλυτής για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη στο International Crisis Group, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις αντανακλούν πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, έχουν ήδη στοιχεία εφαρμογής στη Δυτική Όχθη.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιόσι Μέκελμπεργκ, ερευνητής στο Chatham House, σημείωσε ότι μέρος των δηλώσεων μπορεί να συνδέεται με την προεκλογική περίοδο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι πολιτικές θέσεις που σήμερα εμφανίζονται ως ρητορική μπορούν στο μέλλον να μετατραπούν σε αποφάσεις.

Η Δυτική Όχθη στο επίκεντρο της επόμενης κρίσης

Η Δυτική Όχθη αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Η περιοχή βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από το 1967, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί περιορισμένη διοικητική εξουσία σε συγκεκριμένες ζώνες.

Μετά τον πόλεμο στη Γάζα, η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί, με συχνές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών και περιστατικά βίας από εξτρεμιστές εποίκους.

Οι δηλώσεις του Σμότριτς φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για την κατεύθυνση της ισραηλινής πολιτικής στη Δυτική Όχθη και για το αν η επόμενη περίοδος θα σηματοδοτήσει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση ή νέα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον της περιοχής.