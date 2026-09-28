Η Τεχεράνη στέλνει μήνυμα αμφισβήτησης της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της ανώτατης θρησκευτικής ηγεσίας από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν τελικά να εγκαταλείψουν την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι έχουν υποστεί «οδυνηρά πλήγματα» στα Στενά του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Η δήλωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του νέου ανώτατου ηγέτη μετά τη διαδοχή του πατέρα του τον περασμένο Μάρτιο.

«Σήμερα, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα από τους γενναίους μαχητές και τους φύλακες των Στενών του Ορμούζ, οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική Θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους», πρόσθεσε.

Ο Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη.

Η στενή θαλάσσια δίοδος ανάμεσα στο Ιράν και την Αραβική Χερσόνησο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί βασικό πέρασμα για τις ενεργειακές εξαγωγές των χωρών του Κόλπου.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων διακινούμενων υδρογονανθράκων περνούσε από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, γεγονός που καθιστά κάθε απειλή για την ασφάλειά της ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τον έλεγχο της περιοχής ως στρατηγικό εργαλείο πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση.

Το μήνυμα της νέας ιρανικής ηγεσίας

Η τοποθέτηση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη περίοδο της ηγεσίας του κατά την οποία το Ιράν επιχειρεί να παρουσιάσει τη νέα στρατηγική του μετά τη μεγάλη κρίση με τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος επιδιώκει να εμφανίσει τη σύγκρουση όχι ως αμυντική υποχώρηση της Τεχεράνης, αλλά ως απόδειξη ότι το Ιράν μπορεί να αμφισβητήσει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή.

Η αναφορά στα «πλήγματα» στον Ορμούζ εντάσσεται στη διαχρονική ρητορική της Ισλαμικής Δημοκρατίας ότι η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης και ότι οι περιφερειακές δυνάμεις μπορούν να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία.

Ωστόσο, η πραγματική στρατηγική εικόνα παραμένει πιο σύνθετη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, με βάσεις, ναυτικές δυνάμεις και συνεργασίες με χώρες του Κόλπου.

Η μάχη για τον έλεγχο της περιφέρειας

Η αντιπαράθεση γύρω από τον Ορμούζ δεν αφορά μόνο την ενέργεια.

Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σύγκρουσης για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και την προσπάθεια του Ιράν να ενισχύσει τη δική του περιφερειακή επιρροή.

Για την Τεχεράνη, η απομάκρυνση της αμερικανικής παρουσίας αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της εδώ και δεκαετίες.

Για την Ουάσινγκτον, αντίθετα, η παρουσία της στην περιοχή συνδέεται με την προστασία των ενεργειακών οδών, την ασφάλεια συμμάχων όπως το Ισραήλ και οι χώρες του Κόλπου, αλλά και τον περιορισμό της ιρανικής επιρροής.

Η κρίση στον Ορμούζ έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η περιοχή παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας.

Η επόμενη ημέρα μετά την κρίση

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η σύγκρουση θα οδηγήσει σε μια νέα ισορροπία ή σε έναν ακόμη κύκλο έντασης.

Το Ιράν επιχειρεί να παρουσιάσει τα γεγονότα ως απόδειξη ότι μπορεί να περιορίσει την αμερικανική ισχύ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, καλούνται να αποφασίσουν αν η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί ή αν θα αναζητηθεί ένας νέος δρόμος διαπραγμάτευσης.

Η δήλωση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποτελεί περισσότερο από μια πολιτική τοποθέτηση. Είναι ένα μήνυμα ότι η νέα ιρανική ηγεσία θέλει να συνεχίσει τη γραμμή της αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον και να παρουσιάσει τη χώρα ως δύναμη που μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το αν αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί, θα κριθεί όχι μόνο στα πεδία της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αλλά και στο διπλωματικό τραπέζι που αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση της κρίσης.