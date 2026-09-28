Η Λιβύη επιστρέφει στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά μέσα από το πρίσμα της αυξανόμενης τουρκικής παρουσίας και των ανησυχιών που προκαλεί στο Ισραήλ.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών Αμάν (Aman) έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενότερα αυτό που ισραηλινό δημοσίευμα χαρακτηρίζει ως τον «λιβυκό διάδρομο» της Τουρκίας, δηλαδή τη δυνατότητα της Άγκυρας να ενισχύσει την επιρροή της στη Βόρεια Αφρική και μέσω αυτής να επηρεάσει τις ισορροπίες στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την εβραϊκή ιστοσελίδα Walla, στο επίκεντρο της ισραηλινής ανάλυσης βρίσκεται η συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπέγραψαν η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης το 2019, μια συμφωνία που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην περιοχή.

Για το Ισραήλ, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τη Λιβύη. Αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τη γενικότερη στρατηγική ισορροπία σε μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια διασταυρώνονται τα συμφέροντα Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και ευρωπαϊκών χωρών.

Η συμφωνία Άγκυρας–Τρίπολης που άλλαξε τα δεδομένα

Η συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης του 2019 αποτέλεσε σημείο καμπής για την παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το μνημόνιο καθορίζει θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και δημιουργεί νέο πλαίσιο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αμφισβητήσει τη νομική του βάση, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί δικαιώματα νησιών και δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Πέρα όμως από τη διπλωματική διάσταση, η συμφωνία συνοδεύτηκε από ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στη δυτική Λιβύη.

Το Walla αναφέρει ότι η Τουρκία διατηρεί στη χώρα στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης παρουσίας αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, στρατιωτικών συμβούλων και τακτικών επαφών υψηλόβαθμων αξιωματούχων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με τις λιβυκές αρχές.

Η τουρκική στρατιωτική εμπλοκή είχε γίνει ιδιαίτερα εμφανής το 2019 και το 2020, όταν η Άγκυρα στήριξε την κυβέρνηση της Τρίπολης απέναντι στις δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ, αλλάζοντας τις ισορροπίες στον εμφύλιο πόλεμο.

Έκτοτε, η Τουρκία διατήρησε ισχυρό πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό αποτύπωμα στη δυτική Λιβύη.

Γιατί το Ισραήλ κοιτάζει προς τη Λιβύη

Η ανησυχία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το ισραηλινό μέσο, δεν αφορά μόνο την παρουσία της Τουρκίας σε μια τρίτη χώρα.

Συνδέεται κυρίως με τον τρόπο που αυτή η παρουσία μπορεί να επηρεάσει τις θαλάσσιες διαδρομές και τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Ισραήλ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές ενεργειακές συνεργασίες με την Κύπρο και την Ελλάδα, με στόχο την αξιοποίηση και μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε αλλαγή στις ισορροπίες της περιοχής παρακολουθείται στενά από το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για το Ισραήλ η ελευθερία ναυσιπλοΐας. Το Τελ Αβίβ θεωρεί τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας ζωτικής σημασίας, καθώς μεγάλο μέρος του εξωτερικού εμπορίου του πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης.

Σύμφωνα με το Walla, οι ισραηλινές υπηρεσίες παρακολουθούν πλέον συστηματικά κινήσεις πλοίων και εμπορικές ροές στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, δύο περιοχές που έχουν αποκτήσει αυξημένη στρατηγική σημασία μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ανατολική Μεσόγειος ως πεδίο ανταγωνισμού

Η Λιβύη αποτελεί πλέον ένα από τα κομμάτια μιας μεγαλύτερης γεωπολιτικής εικόνας.

Η χώρα βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη, διαθέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα και ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της νότιας Μεσογείου.

Για την Τουρκία, η παρουσία στη Λιβύη αποτελεί εργαλείο περιφερειακής επιρροής και μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέει τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Για το Ισραήλ, αντίθετα, η ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας δημιουργεί νέα δεδομένα σε μια περιοχή όπου το Τελ Αβίβ επιδιώκει να διατηρήσει στενές συνεργασίες με την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλους εταίρους.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Η Άγκυρα έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις, ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στη Χαμάς.

Από τη Λιβύη έως τα δίκτυα της Χαμάς

Παράλληλα με την τουρκική δραστηριότητα, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν, σύμφωνα με το Walla, και πιθανές προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσει υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως σε επίπεδο υποστήριξης και logistics.

Η ισραηλινή ανησυχία μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχει στραφεί στην ανίχνευση δικτύων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εκτός της Γάζας και να υποστηρίξουν επιχειρησιακές δυνατότητες της οργάνωσης.

Η σύνδεση αυτών των ζητημάτων με τη Λιβύη δείχνει πόσο σύνθετη έχει γίνει η εικόνα ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η χώρα δεν εξετάζει πλέον μόνο άμεσες στρατιωτικές απειλές στα σύνορά της, αλλά και τις νέες διαδρομές επιρροής που δημιουργούνται γύρω από τη Μεσόγειο.

Η νέα ισορροπία που διαμορφώνεται

Η αυξανόμενη τουρκική παρουσία στη Λιβύη αποτελεί πλέον έναν ακόμη παράγοντα στη μεγάλη γεωπολιτική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα ζήτημα διμερών σχέσεων Τουρκίας–Λιβύης, αλλά για μια εξέλιξη που αγγίζει την ενέργεια, τη ναυτική ασφάλεια και τον ανταγωνισμό επιρροής ανάμεσα σε περιφερειακές δυνάμεις.

Για το Ισραήλ, η «λιβυκή δίοδος» της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Για την Άγκυρα, η Λιβύη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παρουσίας της στη Μεσόγειο.

Και για ολόκληρη την περιοχή, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η μάχη για επιρροή δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές εστίες κρίσης, αλλά μεταφέρεται σε κάθε σημείο όπου συναντώνται ενέργεια, θαλάσσιες οδοί και στρατηγικά συμφέροντα.