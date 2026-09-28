Μετά από εβδομάδες στρατιωτικής σύγκρουσης, αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και έναν λογαριασμό που μετριέται σε δισεκατομμύρια δολάρια, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει μια επιλογή που οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν καλά εδώ και δεκαετίες: την οικονομική ανακούφιση του Ιράν με αντάλλαγμα περιορισμούς και ελέγχους στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση για χαλάρωση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη δεν σημαίνει εγκατάλειψη του αρχικού αμερικανικού στόχου. Αντίθετα, δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη στρατιωτική πίεση σε πολιτικό αποτέλεσμα.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι διαφορετικό: Μετά από τόσο υψηλό κόστος, οδηγείται η αμερικανική στρατηγική σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να είχε επιδιωχθεί εξαρχής μέσω διαπραγμάτευσης ή η στρατιωτική πίεση ήταν αυτή που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη συμφωνία;

Αυτό είναι το βασικό δίλημμα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ουάσινγκτον.

Ο αρχικός στόχος του Τραμπ: ένα Ιράν χωρίς πυρηνικό όπλο

Από την αρχή της κρίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίαζε ως βασικό στόχο της πολιτικής του την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Η αμερικανική θέση ήταν ότι η Τεχεράνη δεν μπορούσε να διατηρεί ένα πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για στρατιωτική πυρηνική δυνατότητα. Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ βασίστηκε στην ιδέα της «μέγιστης πίεσης»:

αυστηρές οικονομικές κυρώσεις,

στρατιωτική αποτροπή,

διπλωματική απομόνωση,

απαίτηση για ευρύτερες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Τώρα, όμως, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιστρέφει στο προσκήνιο. Η νέα προσέγγιση προβλέπει ότι το Ιράν θα μπορούσε να λάβει οικονομικά ανταλλάγματα, όπως χαλάρωση κυρώσεων ή πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθεί συγκεκριμένους περιορισμούς και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν είχε υψηλό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι εκτιμήσεις για το συνολικό κόστος διαφέρουν σημαντικά, καθώς εξαρτώνται από το αν υπολογίζονται μόνο οι άμεσες στρατιωτικές επιχειρήσεις ή και οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Το αμερικανικό στρατιωτικό κόστος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάστηκε να διαθέσουν σημαντικούς πόρους για:

αεροπορικές επιχειρήσεις,

πυραυλικά πλήγματα,

επιχειρήσεις επιτήρησης,

ενίσχυση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή,

προστασία αμερικανικών βάσεων και συμμάχων.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο ήταν το κόστος των προηγμένων πυρομαχικών.

Πύραυλοι κρουζ, συστήματα αεράμυνας και εξειδικευμένα όπλα υψηλού κόστους χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις που απαιτούν στη συνέχεια αναπλήρωση αποθεμάτων.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η αναπλήρωση ορισμένων αμερικανικών αποθεμάτων μπορεί να απαιτήσει μήνες ή και χρόνια.

Η ενεργειακή διάσταση

Η σύγκρουση είχε επίσης άμεση επίδραση στις αγορές ενέργειας. Ο Περσικός Κόλπος παραμένει μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής και μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Κάθε απειλή για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής διακίνησης, προκαλεί άμεσες αντιδράσεις στις τιμές.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις οικονομίες, ειδικά σε περιόδους όπου οι κυβερνήσεις ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα πληθωρισμού.

Το κόστος για το Ιράν

Για την Τεχεράνη, η σύγκρουση επιβάρυνε περαιτέρω μια οικονομία που βρίσκεται ήδη υπό χρόνια πίεση από τις κυρώσεις. Η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει:

περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου,

μειωμένες επενδύσεις,

πιέσεις στο νόμισμα,

προβλήματα στην καθημερινή οικονομία.

Ακριβώς αυτή η οικονομική πίεση αποτελεί το βασικό εργαλείο της αμερικανικής στρατηγικής.

Η μεγάλη αντίφαση: πολεμική πίεση για να επιτευχθεί μια διπλωματική συμφωνία

Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί μια βασική αντίφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν στρατιωτική ισχύ για να ενισχύσουν τη θέση τους απέναντι στο Ιράν. Όμως ο τελικός στόχος που επιδιώκουν είναι πολιτικός: μια συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι υποστηρικτές της στρατηγικής Τραμπ υποστηρίζουν ότι χωρίς τη στρατιωτική πίεση το Ιράν δεν θα είχε λόγο να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις. Η λογική τους είναι ότι η ισχύς δημιούργησε το πλαίσιο για διαπραγμάτευση.

Οι επικριτές, όμως, υποστηρίζουν ότι αν το τελικό αποτέλεσμα είναι μια συμφωνία που περιλαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα προς το Ιράν, τότε η Ουάσινγκτον επιστρέφει σε ένα μοντέλο που είχε ήδη δοκιμαστεί μέσω της διπλωματίας. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι αν το κόστος για να φτάσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι ήταν αναγκαίο.

Γιατί ο Τραμπ μπορεί να επιδιώκει συμφωνία τώρα

Η αλλαγή τόνου από τη στρατιωτική πίεση στη διαπραγμάτευση μπορεί να εξηγείται από πολλούς παράγοντες.

Πρώτον, μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κόστος για τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο.

Δεύτερον, η Ουάσινγκτον έχει στρατηγικό ενδιαφέρον να περιορίσει τη μακροχρόνια εμπλοκή της στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανική εξωτερική πολιτική στρέφει σημαντικό μέρος της προσοχής της στον ανταγωνισμό με την Κίνα.

Τρίτον, μια συμφωνία που θα παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης θα μπορούσε να ενισχύσει πολιτικά τον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιδιώξει να εμφανίζεται ως πρόεδρος που επιβάλλει συμφωνίες από θέση ισχύος.

Η πρόκληση είναι να πείσει ότι η διπλωματική λύση δεν αποτελεί υποχώρηση, αλλά αποτέλεσμα της πίεσης που προηγήθηκε.

Το Ιράν θέλει οικονομική ανάσα, αλλά δεν εγκαταλείπει τα διαπραγματευτικά του χαρτιά

Η Τεχεράνη έχει επίσης λόγους να εξετάσει μια συμφωνία. Η οικονομική πίεση έχει αυξηθεί και η άρση μέρους των κυρώσεων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανάσα. Ωστόσο, το Ιράν παραδοσιακά αντιμετωπίζει το πυρηνικό πρόγραμμα ως στοιχείο εθνικής ισχύος και διαπραγματευτικό εργαλείο.

Η ιρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα απορρίψει απαιτήσεις που θεωρεί υπερβολικές και επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα. Το κρίσιμο σημείο θα είναι οι μηχανισμοί ελέγχου. Μια συμφωνία χωρίς επαληθεύσιμες δεσμεύσεις δύσκολα θα θεωρηθεί επιτυχία από την Ουάσινγκτον.

Το τελικό στοίχημα: όχι ο πόλεμος, αλλά το αποτέλεσμα

Η ιστορία της κρίσης Ιράν–ΗΠΑ δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος είχε μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ. Θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Αν η Ουάσινγκτον καταφέρει να εξασφαλίσει μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ θα υποστηρίξει ότι η στρατιωτική πίεση πέτυχε τον στόχο της.

Αν όμως η κατάληξη είναι μια συμφωνία με περιορισμένες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη και σημαντική χαλάρωση κυρώσεων, οι επικριτές θα υποστηρίξουν ότι το κόστος της σύγκρουσης ήταν δυσανάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ζητούμενο παραμένει ίδιο με την πρώτη ημέρα της κρίσης: να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Η διαφορά είναι ότι πλέον η Ουάσινγκτον πρέπει να αποδείξει αν η στρατιωτική πίεση οδήγησε πράγματι σε καλύτερη συμφωνία ή αν απλώς καθυστέρησε την επιστροφή στη διπλωματία.