Για σχεδόν έναν αιώνα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για όσους ζούσαν στο απομονωμένο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ ήταν η φύση: οι πολικές αρκούδες, οι ακραίες θερμοκρασίες και οι σκληρές συνθήκες της Αρκτικής.

Σήμερα, όμως, η ανησυχία έχει αλλάξει.

Στα παγωμένα νερά βόρεια της Νορβηγίας, εκεί όπου συναντώνται η Δύση και η ρωσική Αρκτική, μεγαλώνει ο φόβος ότι η Μόσχα μπορεί να επιχειρήσει να δοκιμάσει τα όρια του ΝΑΤΟ σε μια περιοχή με ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και τεράστια στρατηγική σημασία.

Το Σβάλμπαρντ, αν και αποτελεί νορβηγικό έδαφος, βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση: η Νορβηγία ασκεί κυριαρχία, όμως άλλες χώρες, μεταξύ τους και η Ρωσία, διατηρούν δικαιώματα οικονομικής δραστηριότητας βάσει της Συνθήκης του 1920.

Αυτό το ειδικό καθεστώς, που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως παράδειγμα συνεργασίας στην Αρκτική, μετατρέπεται πλέον σε πεδίο αυξημένης προσοχής.

Από το «χαμηλή ένταση» σε νέα γεωπολιτική πίεση

Για χρόνια η Νορβηγία περιέγραφε την περιοχή με το δόγμα: «High North, low tension» — «Υψηλός Βορράς, χαμηλή ένταση».

Η λογική ήταν ότι η Αρκτική μπορούσε να παραμείνει χώρος συνεργασίας ακόμη και ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όμως, άλλαξε το κλίμα.

Οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν πλέον για αυξημένη χρήση υβριδικών επιχειρήσεων από τη Μόσχα στην Ευρώπη: κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, παραβιάσεις εναέριου χώρου και επιχειρήσεις πίεσης κάτω από το όριο μιας ανοικτής στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Υπάρχει περισσότερη ένταση στην Αρκτική και στον βορρά, και φυσικά αυτό αφορά και το Σβάλμπαρντ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας Τόρε Σάντβικ.

Όπως ανέφερε, η Ρωσία χρησιμοποιεί «πολλούς τρόπους για να προκαλέσει ή να αναζητήσει τρόπους άσκησης υβριδικών απειλών».

Το ρωσικό αποτύπωμα στο νορβηγικό έδαφος

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Σβάλμπαρντ είναι ότι, παρά το γεγονός πως ανήκει στη Νορβηγία, φιλοξενεί μια ρωσική κοινότητα.

Στο νησί Σπίτσμπεργκεν βρίσκεται το Μπαρεντσμπουργκ, ένας ρωσικός οικισμός που δημιουργήθηκε γύρω από την εξόρυξη άνθρακα.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, περίπου 2.400 Σοβιετικοί πολίτες ζούσαν στο Σβάλμπαρντ, αποτελώντας περίπου το 70% του πληθυσμού του αρχιπελάγους.

Σήμερα η οικονομική σημασία του άνθρακα έχει μειωθεί σημαντικά. Τα αποθέματα εξαντλούνται και η Ρωσία έχει περιορίσει την παραγωγή.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν εγκαταλείπει το Μπαρεντσμπουργκ.

Η κρατική εταιρεία Trust Arktikugol, που διαχειρίζεται τον οικισμό, έλαβε το 2025 περίπου 1,89 δισεκατομμύρια ρούβλια σε κρατικές επιδοτήσεις.

Για τη Νορβηγία, η διατήρηση αυτής της παρουσίας αποτελεί στοιχείο που απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Για τη Ρωσία, αποτελεί τρόπο διατήρησης παρουσίας σε μια περιοχή στρατηγικής αξίας.

Η Συνθήκη του 1920 και η λεπτή ισορροπία

Η Συνθήκη του Σβάλμπαρντ του 1920 αναγνώρισε τη νορβηγική κυριαρχία στα νησιά, αλλά έδωσε σε άλλες χώρες δικαιώματα εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Παράλληλα, απαγορεύει τη χρήση του αρχιπελάγους για «πολεμικούς σκοπούς», συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στρατιωτικών βάσεων και οχυρώσεων.

Η ερμηνεία αυτών των περιορισμών βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο διαφωνιών.

Η Νορβηγία υποστηρίζει ότι η Συνθήκη δεν εμποδίζει την παρουσία της ακτοφυλακής ή των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Ρωσία, αντίθετα, έχει κατηγορήσει το Όσλο ότι συμβάλλει στη «στρατιωτικοποίηση» της Αρκτικής και της περιοχής της Βαλτικής.

Ο Ρώσος πρέσβης στη Νορβηγία, Νικολάι Κορτσούνοφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αμφισβητεί τη νορβηγική κυριαρχία, αλλά ζητά την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης του Σβάλμπαρντ.

Υποθαλάσσια καλώδια και «γκρίζες ζώνες»

Η μεγαλύτερη ανησυχία των δυτικών χωρών αφορά πλέον τις υποδομές.

Το Σβάλμπαρντ βρίσκεται κοντά σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές και υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρετανικές, αμερικανικές και νορβηγικές δυνάμεις εντόπισαν φέτος ρωσικά πλοία που φέρονται να δοκίμαζαν δυνατότητες σχετικές με υποθαλάσσιες επιχειρήσεις κοντά στις ακτές του αρχιπελάγους.

Οι δυτικές υπηρεσίες περιγράφουν τέτοιες κινήσεις ως «γκρίζες ζώνες»: ενέργειες που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις.

Η καθηγήτρια ρωσικής ιστορίας και ειδική στο Σβάλμπαρντ Κάρι Άγκα Μίκελμποστ υποστηρίζει ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν έναν οικονομικό τρόπο για τη Μόσχα να αμφισβητεί την παρουσία της Νορβηγίας.

«Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να επιβεβαιώνει η Ρωσία την παρουσία της και να δοκιμάζει τη νορβηγική δικαιοδοσία», ανέφερε.

Η Νορβηγία ενισχύει επιτήρηση και άμυνα

Το Όσλο επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του στον βορρά χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω ένταση.

Ο αντιναύαρχος Ρούν Άντερσεν, επικεφαλής του νορβηγικού Joint Headquarters, περιέγραψε τη στρατηγική ως προσπάθεια να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην αποτροπή και τη σταθερότητα.

Η Νορβηγία επενδύει σε νέα συστήματα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων δορυφόρων θαλάσσιας παρακολούθησης.

Παράλληλα, ανανεώνει τις ναυτικές της δυνατότητες:

αγοράζει πέντε φρεγάτες ανθυποβρυχιακού πολέμου Type 26 από τη Βρετανία,

αποκτά έξι υποβρύχια Type 212CD από τη Γερμανία,

ενισχύει τη συνεργασία με συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ σημείωσε ότι οι χώρες της Συμμαχίας εμφανίζονται πλέον συχνότερα στα νορβηγικά ύδατα και ότι η προστασία του Σβάλμπαρντ αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ.

Ένα νησί με μεγάλη στρατηγική αξία

Η σημασία του Σβάλμπαρντ δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το αρχιπέλαγος. Σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων βρίσκεται η ρωσική χερσόνησος Κόλα, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχιακού στόλου δεύτερου πλήγματος.

Σε περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής κρίσης, η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για την έξοδο ρωσικών υποβρυχίων προς τον Βόρειο Ατλαντικό. Αυτός είναι και ο λόγος που το Σβάλμπαρντ έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΝΑΤΟ.

Οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανό ένα σενάριο πλήρους ρωσικής κατάληψης του αρχιπελάγους. Η πραγματική ανησυχία αφορά κάτι πιο σύνθετο.

Ένα πιθανό σενάριο που συζητείται είναι μια περιορισμένη κρίση: μια «έκτακτη ανάγκη» γύρω από Ρώσους πολίτες ή εγκαταστάσεις, η οποία θα επέτρεπε στη Μόσχα να στείλει δυνάμεις χωρίς μια ξεκάθαρη στρατιωτική επίθεση.

Το ερώτημα θα ήταν τότε πολιτικό: Πώς θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ; Θα ενεργοποιούνταν το άρθρο 5 της Συμμαχίας ή θα υπήρχε δισταγμός λόγω του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος της περιοχής; «Το χειρότερο σενάριο είναι μια κατάσταση όπου η Μόσχα βλέπει μια ευκαιρία να δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ», εκτιμά η Μίκελμποστ.

Η ζωή στο Σβάλμπαρντ συνεχίζεται με αβεβαιότητα

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η καθημερινότητα στο Σβάλμπαρντ παραμένει απομακρυσμένη από τις αίθουσες στρατηγικού σχεδιασμού.

Στο Μπαρεντσμπουργκ, οι παλιές σοβιετικές πινακίδες, τα κτίρια της σοβιετικής εποχής και η σημαία με το σφυροδρέπανο θυμίζουν μια άλλη εποχή. Στο Λονγκγιερμπίεν, τον μεγαλύτερο νορβηγικό οικισμό, όμως, οι αρχές προετοιμάζονται.

Ο δήμαρχος Τέρτζε Άουνεβικ δηλώνει ότι υπάρχει σχέδιο ταχείας εκκένωσης σε περίπτωση κρίσης. Με δύο μόνο υποθαλάσσια καλώδια Διαδικτύου, ένα αεροδρόμιο, μία κύρια δεξαμενή νερού και ένα εργοστάσιο ηλεκτροδότησης που εξαρτάται από εισαγωγές καυσίμων, η περιοχή παραμένει ευάλωτη. «Είμαστε αρκετά ευάλωτοι από αυτή την άποψη», παραδέχθηκε.

Το Σβάλμπαρντ παραμένει ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Μόνο που πλέον η μεγαλύτερη απειλή δεν έρχεται από τον πάγο. Έρχεται από την επιστροφή της μεγάλης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στην Αρκτική.