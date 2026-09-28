Πρώτα ήρθαν οι επευφημίες για την προσθαλάσσωση και αμέσως μετά η έκρηξη. Το Starship της SpaceX επέστρεψε ακέραιο στον Βόρειο Ειρηνικό, ανατράπηκε και εξερράγη όταν χτύπησε στα κύματα. Είχε ήδη, όμως, ολοκληρώσει δύο κρίσιμα βήματα: την πρώτη είσοδό του σε τροχιά γύρω από τη Γη και την ανάπτυξη 26 επιχειρησιακών δορυφόρων.

Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, είχε και τεχνικό πρόβλημα και αλλαγή σχεδίου. Η πρόωρη διακοπή λειτουργίας ενός κινητήρα Raptor 3 δεν εμπόδισε τελικά την εταιρεία του Έλον Μασκ να θέσει σε τροχιά τους Starlink V3, αλλά η αποστολή συντομεύτηκε από σχεδόν δέκα ώρες σε περίπου τρεις. Το Reuters συνδέει την πρόωρη επιστροφή με το πρόβλημα στον κινητήρα.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Ο κινητήρας σταμάτησε, οι μηχανικοί άλλαξαν την απόφαση

Το γιγαντιαίο σύστημα απογειώθηκε από το Starbase στο νότιο Τέξας, λίγο πριν από τις 16:00 ώρα Ελλάδας. Μετά τον διαχωρισμό των δύο σταδίων, ο προωθητικός πύραυλος Super Heavy επέστρεψε για προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το διαστημόπλοιο Ship 41 συνέχισε την άνοδό του.

Εκεί εμφανίστηκε το πρόβλημα: ένας Raptor 3 σταμάτησε νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Το όχημα αντιστάθμισε την απώλεια και ολοκλήρωσε την αρχική φάση προώθησης, αλλά η συνέχεια παρέμενε αβέβαιη.

Το Reuters μεταδίδει ότι στη ζωντανή μετάδοση ανακοινώθηκε αρχικά πως δεν θα επιχειρούνταν είσοδος σε τροχιά. Η εκτίμηση αναθεωρήθηκε μετά την αξιολόγηση των μηχανικών.

Περίπου 25 λεπτά μετά την εκτόξευση, ένας κινητήρας ενεργοποιήθηκε για τον κρίσιμο ελιγμό. Στις 16:17 ώρα Ελλάδας, το Space.com μετέδιδε πλέον ότι το Starship βρισκόταν σε τροχιά, σε ύψος περίπου 275 χιλιομέτρων.

The @Starlink team has made contact with all 26 satellites https://t.co/qiAubuhytS — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Οι 26 δορυφόροι και οι τρεις που κοίταζαν πίσω

Ακολούθησε η απελευθέρωση των 26 Starlink V3, ένας ένας από τον χώρο φορτίου. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου μισή ώρα και, σύμφωνα με τη ζωντανή ενημέρωση του Space.com, είχε ολοκληρωθεί έως τις 16:54 ώρα Ελλάδας.

Ήταν η πρώτη φορά που το Starship τοποθετούσε επιχειρησιακούς δορυφόρους σε τροχιά. Τα δοκιμαστικά φορτία προηγούμενων πτήσεων ακολουθούσαν υποτροχιακές διαδρομές και επέστρεφαν σύντομα στην ατμόσφαιρα.

Τρεις από τους σημερινούς δορυφόρους είχαν επιπλέον αποστολή: ήταν εξοπλισμένοι με κάμερες για να παρατηρήσουν το ίδιο το Starship μετά την αποδέσμευσή τους. Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία για την κατάσταση της θερμικής ασπίδας και των πλακιδίων που δοκιμάστηκαν στην πτήση.

Το εμπορικό ενδιαφέρον είναι επίσης σημαντικό. Σύμφωνα με στοιχεία της SpaceX που παραθέτει το Space.com, οι 26 δορυφόροι προβλέπεται να προσθέσουν συνολική χωρητικότητα 26 terabit ανά δευτερόλεπτο στο δίκτυο: περίπου δεκαπλάσια από εκείνη μιας εκτόξευσης Falcon 9 με δορυφόρους V2 Mini. Πρόκειται για σύγκριση της πρόσθετης χωρητικότητας ανά εκτόξευση, όχι για υπόσχεση δεκαπλάσιας ταχύτητας σε κάθε συνδρομητή.

Starship is preparing for its deorbit burn pic.twitter.com/431iz2S60G — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Πρόωρη επιστροφή και αλλαγή ωκεάνιας διαδρομής

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έξι περιφορές γύρω από τη Γη, διάρκεια περίπου εννέα ωρών και 50 λεπτών και προσθαλάσσωση δυτικά της Χιλής.

Μετά την αξιολόγηση του οχήματος στο πρώτο προγραμματισμένο σημείο ελέγχου, η SpaceX επέλεξε να το επιστρέψει νωρίτερα. Αυτό άλλαξε και τον προορισμό της καθόδου: η προσθαλάσσωση μεταφέρθηκε στον Βόρειο Ειρηνικό, βόρεια της Χαβάης.

Το Ship 41 ενεργοποίησε κινητήρα για την έξοδο από την τροχιά, επέστρεψε στην ατμόσφαιρα και έφτασε στη θάλασσα περίπου στις 18:58 ώρα Ελλάδας. Ο συνολικός χρόνος πτήσης ήταν περίπου τρεις ώρες και εννέα λεπτά.

Η έκρηξη ήρθε αφού ακούμπησε στη θάλασσα

Το νεότερο αναλυτικό ρεπορτάζ του Space.com ξεκαθαρίζει τη σειρά των γεγονότων: το διαστημόπλοιο ολοκλήρωσε την κάθοδο και προσθαλασσώθηκε ακέραιο. Στη συνέχεια έγειρε, ανατράπηκε και εξερράγη κατά την επαφή του με τα κύματα.

Για τη συγκεκριμένη αποστολή δεν προβλεπόταν ανάκτηση του Starship ούτε του Super Heavy. Η SpaceX είχε επίσης επισημάνει πριν από την επιστροφή ότι μια έκρηξη κατά την επαφή με το νερό ήταν πιθανή και δεν θα σήμαινε από μόνη της αποτυχία της δοκιμής.

Γιατί αυτή η πτήση μετρά και για τη Σελήνη

Το επόμενο μεγάλο ζητούμενο είναι η πλήρης επαναχρησιμοποίηση. Όπως εξήγησε ο αναλυτής αεροδιαστημικής του CNN, το κόστος των εκτοξεύσεων συνδέεται στενά με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πυραυλικού εξοπλισμού χάνεται μετά τη χρήση. Η SpaceX επιδιώκει ένα σύστημα που θα επιστρέφει και θα πετά ξανά, περιορίζοντας αυτό το κόστος.

Την εξέλιξή του παρακολουθεί στενά και η NASA, καθώς μια τροποποιημένη έκδοση του Starship προορίζεται να μεταφέρει αστροναύτες από τη σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Η σημερινή πτήση έδειξε ότι το Starship μπορεί να φτάσει σε τροχιά και να παραδώσει χρήσιμο φορτίο, ακόμη και με ένα σοβαρό απρόοπτο. Άφησε, όμως, και δουλειά για τους μηχανικούς: να εξηγήσουν τη διακοπή του κινητήρα και να κάνουν τις επιτυχίες της δοκιμής επαναλαμβανόμενη, αξιόπιστη λειτουργία. Εκεί θα κριθεί η μετάβαση από ένα εντυπωσιακό ορόσημο στις τακτικές αποστολές.