Η συνάντηση που θα έχει την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ της καινοτομίας και της επιτήρησης της τεχνολογίας αυτής, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Δεν χρειαζόμαστε κάποιο μορατόριουμ (σ.σ. στην ανάπτυξη της τεχνολογίας). Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε και να την υπερρυθμίσουμε, επειδή θα ηττηθούμε στην κούρσα με την Κίνα» είπε ο Τζόνσον σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business Network. «Η καινοτομία είναι σημαντικό να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αυτή θα είναι η συζήτηση» στην αυριανή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος, πρόσθεσε.

Κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ζητούν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης των συστημάτων ΤΝ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και ζητώντας από τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να την ελέγχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ υποβαθμίζει τις ανησυχίες για το κατά πόσο η ΤΝ μπορεί να βλάψει την ανθρωπότητα, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας. Υποστηρίζει επίσης ότι ήδη υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο της ΤΝ, για παράδειγμα στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Τραπ δείπνησε την Κυριακή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της ΤΝ, όπως και πολλές άλλες εταιρίες του τομέα, μεταξύ των οποίων είναι οι OpenAI, DeepMind της Google, Microsoft και xAI.