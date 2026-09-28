Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με επίσημη ατζέντα τις οικονομικές σχέσεις και τα 65 χρόνια της τουρκικής μετανάστευσης στη Γερμανία απέκτησε γρήγορα σαφώς μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέντρικ Βουστ, ένα από τα στελέχη της CDU που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της συζήτησης στη Γερμανία για την πολιτική διαδοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, έφθασε τη Δευτέρα στην Τουρκία για τριήμερη επίσκεψη και, λίγες ώρες αργότερα, πέρασε την πόρτα του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο Προεδρικό Συγκρότημα και, σύμφωνα με το Anadolu, δεν δόθηκαν άμεσα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ωστόσο, μόνο και μόνο η πραγματοποίησή της προκάλεσε ενδιαφέρον στη Γερμανία.

Το ZDF σημείωσε ότι πρόκειται για πρωτοκολλικά ασυνήθιστη συνάντηση, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος συνήθως υποδέχεται σε αυτό το επίπεδο αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων ή ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και όχι επικεφαλής επιμέρους γερμανικών κρατιδίων.

Ο Βουστ στο προσκήνιο ενώ ο Μερτς πιέζεται

Η επίσκεψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία λόγω της συγκυρίας στο Βερολίνο.

Ο 51χρονος Χέντρικ Βουστ ηγείται του πολυπληθέστερου κρατιδίου της Γερμανίας και θεωρείται ένα από τα ισχυρά στελέχη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης.

Γερμανικά μέσα και πολιτικοί αναλυτές τον έχουν εντάξει το τελευταίο διάστημα στη συζήτηση για τη μελλοντική ηγεσία της CDU και για το ποιος θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε περίπτωση αλλαγής σκυτάλης μετά τον Μερτς.

Το ZDF, μετά τις πρόσφατες εκλογικές αποτυχίες της CDU, χαρακτήρισε τον Βουστ τον «ισχυρότερο διεκδικητή» στη συζήτηση για τη μελλοντική διαδοχή, επισημαίνοντας πάντως ότι κρίσιμος σταθμός για τον ίδιο είναι οι εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τον Απρίλιο του 2027.

Ο ίδιος απορρίπτει σταθερά τα σενάρια περί άμεσης διεκδίκησης της καγκελαρίας.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Τουρκία δήλωσε στο ZDF:

«Θέλω να παραμείνω πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας».

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος του είναι να συμβάλει ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Ήδη από τον Μάιο το ZDF κατέγραφε έντονες φήμες στο Βερολίνο γύρω από το όνομα του Βουστ, αν και σημείωνε ότι μια άμεση αλλαγή στην καγκελαρία δεν αποτελούσε τότε ειλημμένη πολιτική απόφαση.

Το «νέο κεφάλαιο» που θέλει με την Τουρκία

Ο Βουστ ταξίδεψε στην Τουρκία επικεφαλής περίπου 60μελούς αποστολής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων.

Πριν από την αναχώρησή του έδωσε σαφές στίγμα των προθέσεών του: θέλει, όπως είπε, να ανοίξει ένα «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις με την Τουρκία, δίνοντας έμφαση στην οικονομική συνεργασία και στους ανθρώπινους δεσμούς ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Και δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος Γερμανός πολιτικός επιλέγει την Τουρκία.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει ίσως την ισχυρότερη κοινωνική και οικονομική σύνδεση με την τουρκική κοινότητα από οποιοδήποτε άλλο γερμανικό κρατίδιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Βουστ, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τουρκικής καταγωγής ζουν στο κρατίδιο, γεγονός που το μετατρέπει σε κεντρικό κόμβο των γερμανοτουρκικών σχέσεων.

«Δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που να είναι τόσο στενά συνδεδεμένο οικονομικά και κοινωνικά με την Τουρκία όσο η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία», είπε πριν από το ταξίδι του.

Τα 65 χρόνια από τους πρώτους Τούρκους «Gastarbeiter»

Η επίσκεψη συμπίπτει με την 65η επέτειο της συμφωνίας του 1961 μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Τουρκίας για την πρόσληψη Τούρκων εργατών.

Η συμφωνία εκείνη αποτέλεσε την αφετηρία για ένα από τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα στη μεταπολεμική Ευρώπη.

Σήμερα περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι τουρκικής καταγωγής ζουν στη Γερμανία, ενώ σημαντικό τμήμα τους διαθέτει πλέον γερμανική υπηκοότητα.

Για τον Βουστ, η παρουσία τους δεν αποτελεί απλώς κομμάτι της ιστορίας της μετανάστευσης.

«Είναι αυτονόητο μέρος του κρατιδίου μας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων τουρκικής καταγωγής στη Γερμανία ζει στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Ο Γερμανός πολιτικός επιχείρησε μάλιστα να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα προβλήματα ενσωμάτωσης στις ευκαιρίες που δημιουργεί η συγκεκριμένη κοινότητα.

Κατά την άποψή του, οι άνθρωποι τουρκικής καταγωγής μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική γέφυρα ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία.

«Να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό οικονομικό θαύμα»

Ο Βουστ επέμεινε ιδιαίτερα στην ιστορική συμβολή των μεταναστών στη γερμανική βιομηχανία.

Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους εργαζόμενους που έφθασαν στη Γερμανία από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και άλλες χώρες κατά τις δεκαετίες της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης.

Το μήνυμά του ήταν χαρακτηριστικό:

«Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή την κληρονομιά και να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό οικονομικό θαύμα».

Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση του κρατιδίου, περισσότερες από 1.200 τουρκικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Τουρκίας και κρατιδίου κινείται περίπου στα 10 έως 12 δισ. ευρώ ετησίως, αντιστοιχώντας σε σημαντικό μέρος του συνολικού γερμανοτουρκικού εμπορίου.

Στο τραπέζι και η τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας

Ένα από τα βασικά οικονομικά μηνύματα που μεταφέρει ο Βουστ στην Άγκυρα αφορά την τελωνειακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας.

Ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξής της, ζητώντας παράλληλα αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για την επίλυση εμπορικών και νομικών διαφορών.

«Η τελωνειακή ένωση πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και χρειαζόμαστε μηχανισμούς που να λειτουργούν καλά στις νομικές διαφορές, ώστε και οι δύο χώρες να μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο», ανέφερε, σύμφωνα με το Anadolu.

Η θέση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Άγκυρα, η οποία εδώ και χρόνια ζητεί τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ.

Το αγκάθι των γερμανικών θεωρήσεων εισόδου

Ο Βουστ έθιξε και ένα θέμα που προκαλεί συχνά δυσαρέσκεια στην Τουρκία: τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην έκδοση γερμανικής βίζας.

Όπως υποστήριξε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Τούρκοι επιχειρηματίες δεν είναι μόνο διπλωματικό ή γραφειοκρατικό πρόβλημα, αλλά μπορούν να μετατραπούν και σε οικονομικό μειονέκτημα για τη Γερμανία και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Ανέφερε μάλιστα περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι αναγκάζονται να εκδίδουν βίζες μέσω άλλων ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν στη Γερμανία.

«Πρέπει να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό», δήλωσε, ζητώντας αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχετικών διαδικασιών.

Από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη

Το πρόγραμμα του Βουστ είναι πυκνό.

Στην Άγκυρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε εγκατάσταση της γερμανικής Henkel, κατάθεση στο μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και συναντήσεις με εκπροσώπους της τουρκικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Την Τρίτη προβλέπονται νέες πολιτικές επαφές στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι προγραμματισμένη επιχειρηματική διάσκεψη.

Στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται επίσης να απονεμηθεί βραβείο για την ανεκτικότητα και τη συμφιλίωση μεταξύ των πολιτισμών στον πρώην αρχηγό της εθνικής Γερμανίας στο ποδόσφαιρο Ιλκάι Γκιντογάν.

Μια επίσκεψη με δύο αναγνώσεις

Επισήμως, το ταξίδι αφορά τη γερμανοτουρκική οικονομική συνεργασία, τη μετανάστευση και τους στενούς δεσμούς ενός γερμανικού κρατιδίου με την Τουρκία.

Πολιτικά, όμως, η εικόνα του Χέντρικ Βουστ να γίνεται δεκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα της Άγκυρας δύσκολα περνά απαρατήρητη στο Βερολίνο.

Ιδίως καθώς ο Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη εσωκομματική πίεση μετά τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, παρότι ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει επίσημη συζήτηση στην ηγεσία της CDU για αλλαγή προσώπου στην καγκελαρία.

Ο Βουστ, από την πλευρά του, εξακολουθεί να δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει επικεφαλής της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Αυτό δεν εμποδίζει το όνομά του να βρίσκεται ήδη στη γερμανική δημόσια συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Χριστιανοδημοκρατίας.

Και η πρώτη επίσημη επίσκεψη πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στην Τουρκία τού προσφέρει, πέρα από την οικονομική ατζέντα, κάτι ακόμη: διεθνή εικόνα και εμπειρία σε επίπεδο υψηλής διπλωματίας.