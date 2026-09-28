Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν για το τρομοκρατικό χτύπημα που σχεδιαζόταν σε στρατιωτική βάση της RAF, τη στιγμή που δυτικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι από πίσω κρύβεται το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Guardian, στους πέντε άνδρες ηλικίας από 23 έως 25 ετών, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, παρά ορίστηκε χρηματική εγγύηση.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, μιλώντας στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, είπε ότι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η αποτραπείσα επίθεση να εμπλέκει «αντιπροσώπους ή άτομα που, εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους, ενεργούσαν για λογαριασμό ξένου κράτους» και συγκεκριμένα για το Ιράν.

Η αστυνομία συνεργάζεται στενά με την MI5 για την υπόθεση και αξιολογεί όλες τις πληροφορίες.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Λόρενς Τέιλορ, σε δηλώσεις που παραχώρησε, είπε ότι η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ έλαβε αναφορά για ύποπτα οχήματα στη βάση RAF Fairford, όταν συνέλαβε τους πέντε άνδρες ως ύποπτους.

«Οι άνδρες ταξίδευαν με τρία οχήματα και, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα οχήματα αυτά υποβλήθηκαν σε ενδελεχή έλεγχο», είπε ο Λόρενς Τέιλορ.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι συνεδριάζει εκτάκτως η επιτροπή Cobra για να λάβει αποφάσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Ο ανώτατος διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γ. Γκρίνκεβιτς, μιλώντας για την υπόθεση, προειδοποίησε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας είναι «ασταθές», «περίπλοκο» και «πιθανό να γίνει ακόμη πιο ασταθές τα επόμενα χρόνια».

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γκρίνκεβιτς δήλωσε ότι η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα «συνεργάζονται με τρόπους που αντιβαίνουν άμεσα σε όλα τα παγκόσμια συμφέροντά μας».

Είπε ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έδειξαν «όχι μόνο μια αλλαγή στη φύση των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και μια προειδοποιητική εικόνα για το πώς ενδέχεται να μοιάζουν οι μελλοντικές ταυτόχρονες και ενδεχομένως παρατεταμένες συγκρούσεις: συγκρούσεις σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων, συγκρούσεις σε πολλαπλούς τομείς και συγκρούσεις με υψηλό βαθμό αυτονομίας».