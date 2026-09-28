Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η αυτοκτονία ενός 60χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, την ώρα που βρισκόταν σε διαδήλωση για τις συντάξεις έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Άγκυρα.

Ο Αλί Σεκέρογλου, απόστρατος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών, αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αφού προηγουμένως είχε εκφράσει δημόσια την απόγνωσή του για την οικονομική του κατάσταση και είχε φωνάξει ότι δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και άλλων κλάδων πραγματοποιούσαν συγκέντρωση με αίτημα αυξήσεις στις συντάξεις.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο Σεκέρογλου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

PARA İÇİN DEĞİL, ONURUM İÇİN…



Emekli polis, iki çocuk babası Ali Şekeroğlu’nu kaybettik.



Geride bıraktığı söz ise yüreklerde kaldı:



“Bizi bu hâle getiren utansın.”



Allah rahmet eylesin.

Ailesine, evlatlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.#EmekliMemur #TamSigortaYok… https://t.co/GMIrDI7cWU pic.twitter.com/Bzz8qL0URn — Liyakatli Şöhretsizler (@LSohretsizler) September 26, 2026

Η κραυγή πριν από την αυτοκτονία

Λίγο πριν από το περιστατικό, ο 60χρονος φέρεται να είχε μιλήσει για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Είμαι συνταξιούχος. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα», φέρεται να είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην ανεργία μελών της οικογένειάς του.

Τουρκικά μέσα δημοσίευσαν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες είχε εκμυστηρευθεί ότι πρόσφατα είχε αποκτήσει εγγόνι, αλλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να του προσφέρει το παραδοσιακό χρυσό δώρο.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα και αποδίδονται στους αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο.

Το κάλεσμα που είχε κάνει πριν από τη συγκέντρωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε μετά τον θάνατό του και ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την κινητοποίηση.

Ο Σεκέρογλου καλούσε τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά στη διαμαρτυρία, γράφοντας:

«Αν δεν είσαι εκεί, θα λείπει ένας άνθρωπος. Μη λες “τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;”. Υπάρχει δύναμη στην ενότητα».

Στην ίδια ανάρτηση ζητούσε από την κυβέρνηση να ακούσει, όπως έγραφε, «τις κραυγές» των συνταξιούχων.

«Δεν ζητάμε φιλανθρωπία, ζητάμε τα δικαιώματά μας»

Η αυτοκτονία σημειώθηκε την ώρα που οι συνταξιούχοι διαδήλωναν με βασικό αίτημα την ενίσχυση των αποδοχών τους.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το:

«Δεν ζητάμε φιλανθρωπία, ζητάμε τα δικαιώματά μας».

Οι οργανώσεις των συνταξιούχων ζητούν, μεταξύ άλλων, να επεκταθεί και στους ίδιους η κατ’ αποκοπή αύξηση που είχε δοθεί στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

Οι συντάξεις και το κόστος ζωής στην Τουρκία

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής πίεσης στην Τουρκία, όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Από τον Ιούλιο του 2026, η κατώτατη σύνταξη έχει διαμορφωθεί στις 23.552 τουρκικές λίρες τον μήνα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Türk-İş, το λεγόμενο «όριο πείνας» για μια τετραμελή οικογένεια στην Άγκυρα είχε φτάσει τον Αύγουστο τις 37.388 λίρες, ενώ το «όριο φτώχειας» ξεπερνούσε τις 121.000 λίρες.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποδεικνύουν από μόνα τους τους προσωπικούς λόγους που οδήγησαν τον Σεκέρογλου στην αυτοκτονία, αποτυπώνουν όμως το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση.

Αντιδράσεις μετά τον θάνατό του

Η αυτοκτονία του Αλί Σεκέρογλου προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις συνταξιούχων, συνδικαλιστικούς φορείς και στελέχη της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, έκανε λόγο για ένα περιστατικό που ανέδειξε με δραματικό τρόπο την απόγνωση που βιώνουν πολίτες υπό οικονομική πίεση.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις επανέλαβαν από την πλευρά τους ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών και ζήτησαν άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.

Η συγκέντρωση στην Άγκυρα διακόπηκε μετά την αυτοκτονία, όμως η συζήτηση που άνοιξε στην Τουρκία για τις συντάξεις, το κόστος ζωής και την οικονομική πίεση στους απόμαχους της εργασίας συνεχίζεται.