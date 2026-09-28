Τρεις μετανάστες, περιλαμβανομένου ενός 10χρονου παιδιού, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διαπλεύσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία στη Βρετανία με μια υπεροφρτωμένη λαστιχένια λέμβο, δήλωσαν οι γαλλικές αρχές.

Το λιμενικό της Γαλλίας δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 105 άνθρωποι. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο γυναίκες και ένα παιδί που χτύπησαν στο πλαϊνό μέρος της λέμβου και έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε η τοπική νομαρχία. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες διασώθηκαν.

‘Ώρες αργότερα, ο πάπας Λέων ΙΔ’ εκφώνησε ομιλία στη γαλλική πόλη Μετς καλώντας τους Ευρωπαίους να καλωσορίσουν τους μετανάστες που φεύγουν από την πατρίδα τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις δυσκολίες “σαν να ήταν μέλη της δικής τους οικογένειας”.

Η λέμβος που μετέφερε τους μετανάστες είχε αναχωρήσει από την παραλία Μπλεριό στο Καλαί, ανέφερε η νομαρχία.

Οι διακινητές χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “θαλάσσια ταξί” τα οποία αναχωρούν από ήσυχες παραλίες με μια μικρή ομάδα μεταναστών και στη συνέχεια κινούνται παράλληλα με την παραλία, μαζεύοντας και άλλους ανθρώπους απευθείας από το νερό προτού κατευθυνθούν στο ΗΒ.

Ο αριθμός των μεταναστών που διέπλευσαν τη Μάγχη το 2026 μειώθηκε κατά 40% και πλέον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία τουι βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ωστόσο το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο διχαστικά πολιτικά θέματα στην Ευρώπη περιλαμβανομένης της Γαλλίας, όπου η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Στη Βρετανία, το κυβερνών Εργατικό Κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK.

Η Γαλλία ανέπτυξε αστυνομικές δυνάμεις κατά μήκος των βόρειων ακτών της για να αποτρέψει τόσο τους διακινητές όσο και τους μετανάστες.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν σήμερα, δημοσιογράφοι του Reuters στην Γκραβελίν, βόρεια του Καλαί, είδαν την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει μια μεγάλη ομάδα μεταναστών αφού κατέστρεψε τη λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν προτού τη σπρώξουν στο νερό.