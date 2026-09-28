Με αφορμή την 488η επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στρατηγική σημασία της νίκης του 1538 για την τουρκική ναυτική παράδοση.

Η δήλωσή του, που αναπαράχθηκε από πληθώρα τουρκικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, περιλάμβανε μια φράση που έχει γίνει σχεδόν σταθερό μοτίβο στην τουρκική ρητορική για τη Μεσόγειο: «Αυτόν που μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη».

Στην ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Τούρκος πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Συγχαίρω με τα πιο εγκάρδια συναισθήματά μου την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού. Με αυτή τη λαμπρή νίκη, μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τον Καπουδάν Πασά Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη, μαζί με τους ηρωικούς λεβέντες του. Εύχομαι επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας της Γαλάζιας Πατρίδας στα καθήκοντά τους και στέλνω σε όλους χαιρετισμούς».

Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.



Kahraman denizcilerimize… pic.twitter.com/L1mQ2DC2nd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026

Ημερομηνία και πλαίσιο: 27 Σεπτεμβρίου 2026

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία η Τουρκία γιορτάζει την «Ναυτική Νίκη της Πρέβεζας» και την Ημέρα των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Η ημερομηνία αντιστοιχεί στην 488η επέτειο από τη ναυμαχία που έλαβε χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 1538, όταν ο οθωμανικός στόλος υπό τον Μπαρμπαρόσα νίκησε τον στόλο της Ιεράς Συμμαχίας.

Η φράση «τουρκική λίμνη» στο ευρύτερο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Η αναφορά στη Μεσόγειο ως «τουρκική λίμνη» (Türk gölü) δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται στο ευρύτερο δόγμα της «Mavi Vatan» (Γαλάζια Πατρίδα), το οποίο προβάλλει τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα ως χώρο ζωτικού ενδιαφέροντος για την Άγκυρα.

Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν κάνει ακριβώς αυτή τη σύνδεση, αναφερόμενος στους «ήρωες ναυτικούς μας της Γαλάζιας Πατρίδας».

Ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο με 13 πολεμικά πλοία

Οι φετινές εκδηλώσεις περιλάμβαναν εντυπωσιακή ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο, με τη συμμετοχή 13 πολεμικών πλοίων και δύο υποβρυχίων, τα οποία πέρασαν μπροστά από το μνημείο του Μπαρμπαρόσα στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των πλοίων ήταν και η τουρκική φρεγάτα TCG İstanbul, σε μια επίδειξη ναυτικής ισχύος και εθνικής μνήμης.

Ποιος ήταν ο Μπαρμπαρόσα – Η καταγωγή του από τη Λέσβο

Ο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασάς, γνωστός αρχικά ως Χιζίρ, υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ναυάρχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Γεννήθηκε στη Λέσβο, πιθανότατα στα τέλη του 15ου αιώνα, από τον Γιακούπ Αγά, οθωμανό σπαχή τουρκικής ή αλβανικής καταγωγής, και την Κατερίνα, Ελληνίδα ορθόδοξη από τη Μυτιλήνη και χήρα ιερέα.

Μαζί με τον αδελφό του Ορούτς, δραστηριοποιήθηκε αρχικά ως πειρατής στη Μεσόγειο, πριν ενταχθεί στην υπηρεσία του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

Το 1533 διορίστηκε Καπουδάν Πασάς, δηλαδή αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου, και πέντε χρόνια αργότερα οδήγησε τις οθωμανικές δυνάμεις στη νίκη της Πρέβεζας.