Ένας γίγαντας ύψους περίπου 124 μέτρων άφησε την εξέδρα εκτόξευσης στο Τέξας, μεταφέροντας μαζί του το επόμενο μεγάλο στοίχημα της SpaceX. Το Starship απογειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από το Starbase, σε μια δοκιμή που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη τροχιακή πτήση του συστήματος.

Η 14η πτήση του Starship, του διαστημικού συστήματος που αναπτύσσει η εταιρεία του Έλον Μασκ, έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα: έξι περιφορές γύρω από τη Γη, ανάπτυξη 26 δορυφόρων Starlink V3 και επιστροφή έπειτα από σχεδόν δέκα ώρες. Ωστόσο, ένα πρόβλημα σε κινητήρα κατά την άνοδο έφερε αβεβαιότητα για τη συνέχιση του αρχικού σχεδιασμού.

Δείτε ζωντανά την πτήση στην επίσημη μετάδοση της SpaceΧ:



Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

Ο κινητήρας που έβαλε τους μηχανικούς σε επιφυλακή

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Space.com στις 16:00 ώρα Ελλάδας, ένας από τους κινητήρες Raptor 3 του διαστημοπλοίου σταμάτησε να λειτουργεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Το όχημα κατάφερε να αντισταθμίσει το πρόβλημα και να ολοκληρώσει την αρχική φάση προώθησης, φτάνοντας στο διάστημα.

Εκείνη τη στιγμή, οι μηχανικοί αξιολογούσαν εάν μπορούσε να προχωρήσει στην είσοδο σε τροχιά. Νεότερο δημοσίευμα του The News ανέφερε ότι ο σχετικός ελιγμός πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Η πληροφορία αυτή, πάντως, δεν είχε διασταυρωθεί με νεότερη επίσημη ανακοίνωση της SpaceX κατά τη σύνταξη του άρθρου.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy boosted back towards its splashdown site in the Gulf of America pic.twitter.com/0DcBz1wayt — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Το διάστημα είναι το πρώτο βήμα – Η τροχιά το επόμενο

Η συγκεκριμένη δοκιμή διαφέρει ουσιαστικά από τις προηγούμενες. Όπως εξηγεί το Spaceflight Now, και οι 13 προηγούμενες πτήσεις είχαν σχεδιαστεί με υποτροχιακές διαδρομές.

Για τη σημερινή αποστολή, το σχέδιο προέβλεπε νέα ενεργοποίηση κινητήρα περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση, ώστε να διαμορφωθεί η τροχιά του διαστημοπλοίου γύρω από τη Γη. Η απόφαση για αυτό το βήμα εξαρτιόταν από την κατάσταση του οχήματος μετά την άνοδο.

Το Reuters επισημαίνει ότι η SpaceX επιδιώκει, μέσα από αυτή τη δοκιμή, να πλησιάσει την έναρξη τακτικών αποστολών του Starship, την οποία η εταιρεία τοποθετεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

Έξι γύροι της Γης και επιστροφή ανοιχτά της Χιλής

Εφόσον υλοποιηθεί ολόκληρο το πρόγραμμα, η πτήση θα διαρκέσει περίπου εννέα ώρες και 50 λεπτά, με το Starship να ολοκληρώνει έξι περιφορές πριν από την επιστροφή του στην ατμόσφαιρα και την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Χιλής.

Σημαντικό μέρος της δοκιμής αποτελεί η ανάπτυξη των 26 δορυφόρων Starlink V3. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει περίπου 34 λεπτά μετά την εκτόξευση και να διαρκέσει περίπου μισή ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε προηγηθεί επιτυχής είσοδος σε τροχιά.

Στη συγκεκριμένη πτήση δεν προβλέπεται ανάκτηση ούτε του διαστημοπλοίου ούτε του προωθητικού πυραύλου Super Heavy.

SpaceX engineers got their first hands-on look at a Starship after its return from space. What they learned led to improvements in Starship’s heatshield we’ll see fly today.



Watch the latest episode in the ongoing Starship series → https://t.co/N91nkYDNwT pic.twitter.com/xj6fZpZbCV — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Τα μαθήματα που έφερε πίσω ένα Starship

Πριν από την εκτόξευση, η SpaceX ανέδειξε και τη δουλειά που προηγήθηκε στο έδαφος. Σε ανάρτησή της στο Χ, ανέφερε ότι οι μηχανικοί της είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά ένα Starship μετά την επιστροφή του από το διάστημα.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με την εταιρεία, οδήγησαν σε βελτιώσεις στη θερμική ασπίδα του οχήματος που συμμετέχει στη σημερινή δοκιμή. Έτσι, η εμπειρία μιας προηγούμενης πτήσης μετατράπηκε σε αλλαγές που καλούνται τώρα να δοκιμαστούν στην πράξη.

Στο βάθος βρίσκεται η Σελήνη

Η εξέλιξη του Starship συνδέεται και με το πρόγραμμα Artemis της NASA, η οποία συνεργάζεται με τη SpaceX για την ανάπτυξη του σεληνιακού σκάφους προσεδάφισης. Ο σημερινός σχεδιασμός της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας τοποθετεί την επανδρωμένη προσελήνωση της Artemis IV στις αρχές του 2028.

Μέχρι τότε, απομένουν κρίσιμες δοκιμές, ανάμεσά τους ο ανεφοδιασμός στο διάστημα. Η σχετική αρχιτεκτονική προβλέπει πολλαπλές εκτοξεύσεις οχημάτων μεταφοράς καυσίμων και τη λειτουργία μιας δεξαμενής σε γήινη τροχιά, όπως περιγράφει έκθεση του γενικού επιθεωρητή της NASA.

Η σημασία της σημερινής πτήσης βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή: από τις δοκιμές στις επαναλαμβανόμενες αποστολές, από τη μεταφορά δορυφόρων στις πολύ πιο απαιτητικές επιχειρήσεις μακριά από τη Γη. Για το Starship, κάθε στάδιο που ολοκληρώνεται με επιτυχία προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην αξιοπιστία που χρειάζονται αυτά τα σχέδια.