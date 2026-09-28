Η παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά από τα αξιώματά της στο AKP και την κυβέρνηση πυροδότησε νέα πολιτική θύελλα στην Τουρκία, με την αντιπολίτευση να ρίχνει τα βέλη της ευθεία στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το όνομα της πρώην υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που ερευνούν οι τουρκικές αρχές, με καταγγελίες για κερδοσκοπικές συναλλαγές που φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα: Ήξερε ο Ερντογάν;

Η παραίτηση που «άναψε φωτιές»

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), υπέβαλε την παραίτησή της από όλα τα κομματικά της αξιώματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημά της, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια απομάκρυνσης των «σκιαών» που έχουν πέσει πάνω στο κόμμα.

Σε δήλωσή της, η Καγιά τόνισε ότι επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν σε βάρος της. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι, όποιος κι αν είναι, οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τους τις διαστάσεις. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να διαλευκανθούν οι ισχυρισμοί χωρίς να αφήνουν περιθώριο για καμία αμφιβολία», ανέφερε.

Οι καταγγελίες: Κέρδη 2,17 δισ. λιρών από μετοχές

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρέθηκαν οι συναλλαγές της πρώην υπουργού και του συζύγου της, Ιλιάς Καγιά, με μετοχές της εταιρείας Özata Denizcilik.

Ο Ζεϊνέλ Εμρέ, εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος (Yeniden Refah), έφερε στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία που σοκάρουν:

Η Καγιά και ο σύζυγός της αγόρασαν μετοχές της Özata Denizcilik επενδύοντας περίπου 163 εκατ. λίρες .

. Στη συνέχεια, τις πούλησαν έναντι 2,17 δισ. λιρών, καθώς η μετοχή εκτοξεύτηκε θεαματικά μέσα σε λίγους μήνες.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εστιάζουν στον χρονισμό των πωλήσεων και στις πολιτικές διασυνδέσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, αν και οι καταγγελίες δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης πράξης.

Μια εικόνα για το μέγεθος του κέρδους: Πόσα είναι πραγματικά 2,17 δισεκατομμύρια λίρες;

Οι αριθμοί που ακούγονται μπορεί να φαίνονται αφηρημένοι. Για να καταλάβουμε το πραγματικό μέγεθος του κέρδους, αρκεί να δούμε με τι ποσά συγκρίνονται στην τουρκική πραγματικότητα:

Ισοδυναμεί με τη μηνιαία σύνταξη 92.136 συνταξιούχων ή με την ετήσια σύνταξη 7.678 συνταξιούχων.

ή με την ετήσια σύνταξη 7.678 συνταξιούχων. Αντιστοιχεί στους μηνιαίους μισθούς 77.290 εργαζομένων με κατώτατο μισθό ή στους ετήσιους μισθούς 6.440 τέτοιων εργαζομένων.

ή στους ετήσιους μισθούς 6.440 τέτοιων εργαζομένων. Με την ίδια αξία θα μπορούσε κανείς να αγοράσει 1.496 νέα Fiat Egea του 2026 ή 1.625 νέα Opel Corsa της ίδιας χρονιάς.

ή 1.625 νέα Opel Corsa της ίδιας χρονιάς. Αν τα 2,17 δισ. λίρες ήταν σε χαρτονομίσματα των 200 λιρών, θα ζύγιζαν 12,26 τόνους – δηλαδή όσο περίπου δύο ελέφαντες.

Τα νούμερα αυτά δίνουν μια εικόνα του χάσματος ανάμεσα στο καθημερινό βιοτικό επίπεδο των Τούρκων πολιτών και στα κέρδη που φέρεται να αποκόμισε το ζεύγος Καγιά.

Η απάντηση του AKP: «Δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος»

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε την παραίτηση και ξεκαθάρισε ότι η Καγιά δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος.

«Όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Τσελίκ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την τουρκική οικονομία και ότι η κυβέρνηση θα λάβει τα απαιτούμενα διοικητικά και δικαστικά μέτρα.

Η αντιπολίτευση «χτυπά» τον Ερντογάν: «Ήξερες ή δεν ήξερες;»

Η παραίτηση της Καγιά έδωσε την αφορμή στην αξιωματική αντιπολίτευση να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους. Ο αρχηγός του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, έθεσε το ερώτημα που καίει:

«Είχες γνώση ή δεν είχες; Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή γνώριζες, άρα είσαι μέσα σε αυτή την υπόθεση, είσαι ακριβώς στην κορυφή. Ή, αν λες ότι δεν γνώριζες, τότε ο λαός έστησε μια τέτοια κομπίνα και εσύ δεν το αντιλήφθηκες».

Ο Οζέλ κάλεσε μάλιστα τον Ερντογάν να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας: «Ή θα συνεργαστείς μαζί μας για να στεγνώσουμε αυτόν τον βάλτο ή θα πνιγείς μέσα σε αυτόν».

Τι ακολουθεί

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, με τις τουρκικές αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρειών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των funds.

Για το AKP, η παραίτηση της Καγιά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των ζημιών. Για την αντιπολίτευση, όμως, είναι η αφορμή να ρίξει το βάρος της ευθύνης στον ίδιο τον Ερντογάν – και το ερώτημα «Ήξερε ή δεν ήξερε;» αναμένεται να ηχεί δυνατά στις επόμενες εβδομάδες.