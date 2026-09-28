Την ανάγκη να τεθεί τέλος στις πολεμικές συρράξεις μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών για το ευρύτερο καλό της ειρήνης στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄μιλώντας σήμερα στο Μετς της Γαλλίας.

«Σήμερα, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επανεμφανιστεί στην Ευρώπη» δήλωσε ο Πάπας, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα, κάνοντας λόγο για«ολοένα και πιο βάρβαρες ανθρώπινες και διακρατικές σχέσεις». Ο ποντίφικας αναφέρθηκε επίσης στον Ρόμπερτ Σουμάν, έναν από τους πατέρες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι η βασική παρακαταθήκη του ήταν η βαθιά επιθυμία του για ειρήνη. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε επίσης τη σημασία του «σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο, σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο, δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος». «Το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια υπογραμμίζουν την αποτελεσματική ισότητα των κρατών στις αμοιβαίες τους σχέσεις και αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο στη θέληση για κυριαρχία, η οποία βρίσκεται στη ρίζα κάθε σύγκρουσης» είπε επίσης ο Πάπας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος «βαθμιαία συνειδητοποίησε τον εαυτό της κατά τις ιστορικές περιόδους του ελληνιστικού πολιτισμού, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της εξάπλωσης του Χριστιανισμού», πριν υπενθυμίσει ότι «νέοι πολιτισμοί, όπως, μεταξύ άλλων, ο γερμανικός και ο σλαβικός πολιτισμός, τελικά περιλάμβαναν ολοένα και μεγαλύτερες περιοχές».«Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες», δήλωσε επίσης ο ποντίφικας επικαλούμενος την επιρροή «του αραβικού πολιτισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο και την προβολή της Γηραιάς Ηπείρου στον Νέο Κόσμο».

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, λαμβάνοντας το λόγο πριν από τον Πάπα, υπογράμμισε ότι «οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα» στην Ευρώπη, ότι «ο πόλεμος έχει επιστρέψει», και ότι η ήπειρος «κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών». «Οι προσπάθειές μας για ειρήνη πρέπει να είναι ανάλογες με τις προκλήσεις· για να διασφαλίσουμε την πραγματική κυριαρχία, πρέπει επομένως να δράσουμε», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο πρώτα να «διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας». «Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της ακλόνητης δέσμευσής μας στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα και στο διεθνές δίκαιο, χτίζοντας μια Ευρώπη άμυνας και ειρήνης», συνέχισε ο Μακρόν. Ζήτησε επίσης «να παράγουμε, να καινοτομούμε και να επενδύουμε στην Ευρώπη, για να παραμείνουμε ελεύθεροι, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο». Μετά τις παρατηρήσεις του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ο Γάλλος πρόεδρος επικεντρώθηκε στην περιγραφή των δεσμών μεταξύ του Χριστιανισμού και της ηπείρου, λέγοντας ότι η Ευρώπη «είναι πρωτίστως ένας πολιτισμός χτισμένος σε ελληνορωμαϊκή και ιουδαιοχριστιανική βάση».