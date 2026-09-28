Ο Τούρκος stand-up κωμικός Ντενίζ Γκεκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε ποινή φυλάκισης 19 μηνών για «εξύβριση του προέδρου».

Ο 32χρονος, ο οποίος είχε παραμείνει για τρεις μήνες υπό προσωρινή κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του.

Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάστηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.