Βρετανοί υπήκοοι είναι τελικά οι πέντε συλληφθέντες για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση στη βάση της RAF στη Βρετανία, που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Τα πρώτα σενάρια ανέφεραν ότι κατά πάσα πιθανότητα πίσω από την υπόθεση κρύβονται Ιρανοί κατάσκοποι, όμως η νέα ενημέρωση αναφέρει ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι του Λονδίνου.

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται, πως οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους πέντε άνδρες τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, με βάση πληροφορία ότι τρία μεγάλα λευκά βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF στο Φέρφορντ στη δυτική Αγγλία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές» και ερευνώνται από τις βρετανικές και τις αμερικανικές αρχές.

Φαίνεται ότι οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληροφορία που έδωσε ένας πολίτης – μια αγρότισσα που κάλεσε την αστυνομία, αφού παρατήρησε «μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες» να περιφέρονται κοντά στα δέντρα.

«Όταν με είδαν, άρχισαν να τρέχουν – μερικοί προς το χωράφι και μερικοί προς το γειτονικό χωριό», είπε. «Τότε συνειδητοποίησα ότι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο συνέβαινε».

Η ίδια είπε ότι τηλεφώνησε αμέσως στο υπουργείο Άμυνας, αλλά το τηλέφωνο δεν απαντούσε, και το ένστικτό της την ώθησε να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999. «Μέσα σε 10 λεπτά το χωριό γέμισε με ένοπλους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ήταν καθαρή τύχη που έφτασα στο χωριό περίπου την ίδια ώρα με τα φορτηγά», πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαι απολύτως έκπληκτη που εγώ, μια απλή πολίτης, το είδα και το ανέφερα. Πιστεύω ότι η κλήση μου στο 999 ανέτρεψε ό,τι σχέδια είχαν».

Ο υπουργός Άμυνας, Γες Στρίτινγκ, δήλωσε σήμερα στο BBC News πως δεν θα κάνει εικασίες σχετικά με τα κίνητρα σε μια εν εξελίξει έρευνα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, σχετικά με τη γενικότερη ιρανική απειλή για τη χώρα: «Ξέρουμε ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί τους θέλουν να μας βλάψουν. Ξέρουμε ότι μισούν τη δημοκρατία μας και ξέρουμε ότι χρειάζεται συχνά να αποτρέπουμε προσπάθειες να απειλήσουν είτε τα συμφέροντά μας είτε όντως τους συμμάχους μας».

Τον Μάιο η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 12 άτομα και οντότητες που συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας τα για ανάμειξη σε εχθρικές δραστηριότητες περιλαμβανομένων συνωμοσίας για επιθέσεις και παροχής οικονομικών υπηρεσιών σε ομάδες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.