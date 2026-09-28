Στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) προσέφυγε το Ιράν, ζητώντας την παρέμβασή του μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στον ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ακύρωση σειράς πτήσεων. Την προσφυγή μετέδωσε σήμερα ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου στο σύνολο του αεροπορικού τομέα του Ιράν και ορκίστηκαν ότι θα λάβουν αυστηρά μέτρα σε βάρος όσων ξένων επιχειρήσεων του παρέχουν συνδρομή.

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, οπότε τέθηκαν σε ισχύ, οι κυριότερες ιρανικές αεροπορικές ετιαρίες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις διεθνείς πτήσεις τους όταν οι κύριοι περιφερειακοί προορισμοί, μεταξύ των οποίων χώρες του Κόλπου, έλαβαν μέτρα απαγόρευσης.

«Το Ιράν (…) διαβίβασε επίσημη διαμαρτυρία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα του αεροπορικού τομέα και ως αντίδραση στους παράνομους περιορισμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο διευθυντής της ιρανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Αμπουζάρ Σιρούντι.

Ο OACI, η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Μόντρεαλ, είναι υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών, καταθέσαμε επίσης αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», πρόσθεσε ο Σιρούντι, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η γειτονική Τουρκία παραμένει προς το παρόν η κύρια επιλογή για τους Ιρανούς που θέλουν να φύγουν από το Ιράν ή να επιστρέψουν εκεί, κυρίως μέσω μικρών ιρανικών εταιρειών.

Οι αεροπορικές συνδέσεις με το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη παραμένουν προσώρας δυνατές. Όχι όμως και με το Ντουμπάι, που ήταν ο πιο σημαντικός προορισμός στη Μέση Ανατολή για τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, με πολλές πτήσεις κάθε μέρα από το Ιράν.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χρησιμοποιούνταν συχνά ως ενδιάμεσος σταθμός από Ιρανούς ταξιδιώτες με προορισμό την Ευρώπη, την Ασία ή την Αφρική ή ως ο τελικός προορισμός για επιχειρηματίες.

Αξιωματούχος του διεθνούς αεροδρομίου Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης δήλωσε χθες στη δημόσια τηλεόραση πως περίπου τριάντα διεθνείς προορισμοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.