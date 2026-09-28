Μήνυμα στους διαδηλωτές, που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία, να συνεχίσουν «τον αγώνα» έστειλε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη που έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια.

«Ζητώ από όλους να δείξετε θάρρος, να αγωνιστείτε, να υπερασπιστείτε αυτό που μας ανήκει», τους ενθάρρυνε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το οποίο αναρτήθηκε από την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών στο X, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, κατά την οποία διαδηλωτές παρέμειναν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ σε «καταυλισμό διαμαρτυρίας», που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης.

«Κρατήστε γερά!», τους προέτρεψε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της, και πρόσθεσε ότι λυπάται που όπως είπε «δεν μπορώ», λόγω υγείας, «να σταθώ στο πλευρό σας στην κινητοποίησή σας και στον αγώνα σας».

🔴 El mensaje de Maricarmen desde el hospital a las personas que acampan en la Puerta del Sol: "Luchad, defended lo que es vuestro"



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Στη Μαδρίτη, στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 100 διαδηλωτές παραμένουν σε αντίσκηνα από το Σάββατο το βράδυ διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία, για την οποία πολλοί κατηγορούν τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις καταλυμάτων, όπως το Airbnb, και τα επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε προβληματικές εταιρείες (ταμεία «όρνεα», στα αγγλικά vulture funds).

Η ίδια πλατεία, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν το 2011 επίκεντρο διαμαρτυρίας των «Αγανακτισμένων» κατά της λιτότητας και της διαφθοράς μετά τη σοβαρή οικονομική κρίση του 2008.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, τα πλάνα που έδειχναν την 87χρονη να απομακρύνεται πάνω σε φορείο από το διαμέρισμά της, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλόνισαν τον κόσμο και έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, που επικρίνεται έντονα ακόμη και από φωνές μέσα από το κόμμα του για το ότι δεν έχει επιτύχει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών αγοράς και ενοικίασης μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2018, αναμένεται το απόγευμα στη Βαρκελώνη για το ζήτημα αυτό.

Χθες, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται «σκληρά» για να παρουσιάσει αύριο, Τρίτη, νέα μέτρα ύστερα από υπουργικό συμβούλιο.

Το βασιλικό διάταγμα που θα προτείνει η κυβέρνηση Σάντσεθ θα πρέπει ωστόσο να επικυρωθεί στη συνέχεια από το κοινοβούλιο, όπου δεν διαθέτει την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την ένωση Ισπανών ενοικιαστών, για σήμερα προβλέπονται πολλές διαδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ισπανίας.