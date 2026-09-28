Στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς, και στα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν, δίνει νέα δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, και τον ακροαριστερό διεκδικητή της προεδρίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Γάλλοι ψηφοφόροι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια αναμέτρηση των άκρων στις εκλογές αυτές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Απρίλιο και τον ερχόμενο Μάιο, με τους κεντρώους να μένουν πίσω σε μια περίοδο αύξησης των τιμών, επιβράδυνσης της οικονομίας και γεωπολιτικής αστάθειας.

Η Λεπέν, η οποία ηγείται του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), φαίνεται να κερδίζει 35% ως 36% στον πρώτο γύρο, έδειξε η δημοσκόπηση του οργανισμού Toluna Harris Interactive, από 33% που είχε συγκεντρώσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, θα είναι ο αντίπαλος της Λεπέν στο δεύτερο γύρο, κερδίζοντας ποσοστό μεταξύ του 17% και του 18%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 22 ως τις 24 Σεπτεμβρίου για τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό M6 και τον όμιλο μέσων ενημέρωσης RTL, που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.

Ο κεντρώος υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φαίνεται να κερδίζει από 13% ως 16%, ποσοστό που δεν αρκεί για να φθάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν φαίνεται να νικά στον δεύτερο γύρο τόσο τον Μελανσόν όσο και τον Φιλίπ. Θα κέρδιζε 69% των ψήφων με αντίπαλο τον Μελανσόν και 57% εναντίον του Φιλίπ, σύμφωνα με την έρευνα.