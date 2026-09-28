Πρεμιέρα κάνει σήμερα στη Γαλλία η εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τις σεξουαλικές επιθέσεις με χημική υποταγή, με τη Ζιζέλ Πελικό να έχει γίνει μια διεθνής προσωπικότητα στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας.

Οι βιασμοί, που υπέστη η Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκωνόταν με ηρεμιστικά και αγχολυτικά από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ, ο οποίος τη βίαζε και στη συνέχεια την παρέδιδε σε δεκάδες αγνώστους που στρατολογούσε μέσω του διαδικτύου, έφεραν στο φως αυτές τις εγκληματικές πρακτικές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από μια δίκη που συγκέντρωσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε από τη γαλλική ένωση «M’endors pas» (“Μη με Κοιμίζεις”), η οποία ιδρύθηκε από την Καρολίν Νταριάν, την κόρη της Πελικό.

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε σήμερα «πολύ περήφανη» για την κόρη της και «βαθιά ευγνώμων». «Αυτός ο αγώνας είναι της Καρολίν, είναι δικός μου, αλλά πάνω απ’ όλα είναι τώρα ο αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικά μια μάστιγα που επηρεάζει τους πάντες», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, τη χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας σε ένα άτομο εν αγνοία του ή υπό πίεση, με εγκληματικούς ή παραβατικούς σκοπούς.

«Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι, αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πρέπει να το ερευνήσετε. Το ότι δεν θυμάστε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη», δήλωσε η Καρολίν Νταριάν στο AFP.

Η εκστρατεία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και θα προβάλλεται στην τηλεόραση, στον Τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαφημιστικές πινακίδες.

Στο σποτ, διάφοροι καθημερινοί άνθρωποι κάθονται σε ένα στούντιο και καλούνται να «αφηγηθούν τι τους συνέβη» με τον σύντροφο, τον πεθερό ή τον συνάδελφό τους. Κανείς τους δεν μπορεί να απαντήσει, δείχνοντας απόλυτη σύγχυση και απόγνωση.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη: «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούμε να διηγηθούμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε».

Στην τελευταία σκηνή του, η Ζιζέλ Πελικό εμφανίζεται να στέλνει ένα μήνυμα πρόληψης, προτρέποντας τα πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Αναφοράς για Επιθέσεις Με τη Χρήση Ουσιών (CRAFS).