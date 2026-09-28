Η πρώην πρόεδρος του σερβικού κοινοβουλίου, Άνα Μπρνάμπιτς, ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της Δημοκρατίας, μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα έληγε κανονικά τον Μάιο του 2027, ωστόσο χθες, Κυριακή, παραιτήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε διάστημα 90 ημερών από την παραίτηση του προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος.

Ο Βούτσιτς, λίγο πριν παραιτηθεί, δήλωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η Άνα Μπρνάμπιτς, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, δήλωσε ότι θεωρεί μεγάλη τιμή το ότι διαδέχεται τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς: «Πιστεύω ότι δεν είχαμε ποτέ ξανά τέτοιον πρόεδρο και ότι η Σερβία δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά πρόεδρο, που να επιδεικνύει τέτοια αυτοθυσία και να θέτει τα πάντα σε δεύτερη μοίρα για χάρη της χώρας. Αποτελεί τιμή για μένα να αναλαμβάνω αυτό το καθήκον από έναν τέτοιον άνθρωπο».